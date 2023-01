English French

Pixium Vision convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 15 février 2023

Paris, France, 20 janvier 2023 - 19h00 CET- Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641), société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ce jour que l’assemblée générale extraordinaire de la Société (AGE) se tiendra le 15 février 2023 à 14h CET, au siège de Pixium Vision. La réunion aura lieu en présentiel.

Pixium Vision a convoqué cette AGE pour demander l'approbation de ses actionnaires afin d'obtenir des autorisations donnant à la Société la possibilité de procéder à diverses options de financement. Pixium Vision devra continuer à chercher des financements afin de poursuivre ses activités cliniques et de recherche ainsi que ses ambitions stratégiques.

Par ailleurs, les actionnaires devront délibérer quant à l’approbation d’une réduction du capital social de Pixium Vision en raison des déficits constatés. Cette réduction se fera sur la valeur nominale de chacune des actions de la Société, qui passeront de 0,06 euro à 0,02 euro. Une fois validée par le conseil d’administration, cette opération purement technique n’aura aucune incidence sur la valeur boursière de la Société ni sur le nombre d’actions en circulation, qui resteront inchangés. Les actionnaires devront également statuer sur l’approbation d'un regroupement des actions de la Société par 50.1 Ce regroupement des actions, sous réserve d’un accord de la part du conseil d’administration, aura pour but de réaligner le prix des actions de la Société avec les contraintes du marché et les attentes des investisseurs, et ainsi réduire la volatilité du cours de l’action.

Les informations et documents relatifs à cette AGE seront disponibles sur le site Internet de la Société, à compter de la convocation des actionnaires, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Avertissement :

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats, les conditions financières, les performances ou réalisations réels de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Pixium Vision émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risques » du rapport financier 2021 de la Société et à celle du rapport financier semestriel 2022 de la Société, disponibles sur le site Internet de la Société (www.pixium-vision.com).

1Sur décision du conseil d'administration de la Société, cinquante (50) actions existantes d'une valeur nominale de 0,02 euro (après mise en application de la réduction du capital social, constituant une condition préalable au regroupement des actions) pourront être échangées contre une (1) nouvelle action d'une valeur nominale d'un (1) euro.

