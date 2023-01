Blue Diamond Resorts kündigt Eröffnung eines Planet Hollywood Beach Resorts in Puerto Plata an

German Portuguese

TORONTO (Kanada), Jan. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inmitten der FITUR 2023 hat Blue Diamond Resorts zusammen mit dem Tourismusministerium der Dominikanischen Republik die Eröffnung des ersten Planet Hollywood Beach Resorts angekündigt, das Ende 2024 in Puerto Plata eröffnet werden soll. Die Hotelmanagementgesellschaft wird einer der Hauptakteure in der Branche im Rahmen des Projekts zur Wiederbelebung von Punta Bergantín sein.



„Nach dem Erfolg unserer All-Inclusive-Modelle in Cancun und Costa Rica sind wir stolz darauf, diese Lifestyle-Ikone in neuen trendigen Destinationen mit hoher Relevanz in unser Portfolio aufzunehmen“, so Jordi Pelfort, President, Hotels and Resorts der Sunwing Travel Group. „Ein Planet Hollywood Beach Resort in Puerto Plata wird dem dominikanischen Tourismus einen hohen Mehrwert bieten und passt perfekt zu den Zielen der Hotel-, Immobilien-, Innovations- und insbesondere der Filmentwicklung, die dieses großartige Projekt verfolgt.“

Die im Norden des Landes gelegene Region Punta Bergantín wird Resorts, Ökotourismus, einen 18-Loch-Golfplatz, ein Wohngebiet, Einkaufsmöglichkeiten und sogar ein Filmstudio bieten. Das letztgenannte Konzept ist sehr gut auf das Lifestyle-Konzept abgestimmt, das Blue Diamond Resorts in ihren Planet Hollywood Beach Resorts in Cancun und Costa Rica anbietet.

Diese neue Anlage bietet das charakteristische All-Inclusive-Erlebnis „Vacation Like A Star™“ und bringt authentische Hollywood-Memorabilia an die ruhige Playa Bergantín, um Gäste jeden Alters zu begeistern. Von modernen Unterkünften bis hin zu Themenrestaurants und -bars, glitzernden Pools, Tages- und Nachtunterhaltung, entspannenden Behandlungen im PH Spa und hochmodernen Fitnesseinrichtungen im PUMPED wird dieses Planet Hollywood Beach Resort zu einer der besten Urlaubsentscheidungen in der Karibik.

Blue Diamond Resorts wird weiterhin Hand in Hand mit dem Tourismusministerium am Wachstum dieses wichtigen Tourismusplans arbeiten, der mehr als 83.000 Arbeitsplätze in der Region schaffen und zu neuen Immobilienentwicklungen wie Hotels und Resorts, Wohneinheiten und sogar einem Filmstudio beitragen wird, das die Essenz von Planet Hollywood verstärken wird.

Für weitere Informationen über Blue Diamond Resorts und Planet Hollywood Beach Resorts besuchen Sie www.bluediamondresorts.com und www.planethollywoodhotels.com .

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts verfügt über 45 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu Hochzeiten, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen – in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, DreamBed™ und die Sports Event Guarantee™ gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC Resorts, eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, das Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen – ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten –, während Starfish Resorts einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts lädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star™ (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bluediamondresorts.com

Über Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts bringen die Aufregung der großen Leinwand an einige der begehrtesten Orte für ein All-inclusive-Erlebnis, bei dem die Gäste Vacation Like A Star™ machen können . Von den unberührten Küsten von Cancun bis zu den ruhigen Stränden von Costa Rica bieten diese Resorts für alle Altersgruppen authentische Hollywood-Memorabilia, eine Welt der Aromen, themenbezogene Unterhaltung und exklusive Aktivitäten für die ganze Familie sowie einen Premium-Service mit der Star Class™-Kategorie für einen Umgang mit Gästen auf höchstem Niveau. Darüber hinaus bietet Planet Hollywood Adult Scene einen All-inclusive-Glamour-Urlaub nur für Erwachsene (ab 18 Jahren) an, der sich ideal für eine romantische Auszeit oder ein unterhaltsames Abenteuer mit Freunden eignet und jeden Urlaub mit Glamour und Exklusivität zum Zentrum der Faszination und Aufmerksamkeit machen wird.

Dieses fesselnde und interaktive Erlebnis in den Planet Hollywood Hotels & Resorts umfasst differenzierte Markenmerkmale und Annehmlichkeiten wie PHabulous Bed™, Plugged In™, Main Event Guarantee™ und Unterkünfte in Sternequalität.

Um mehr über Planet Hollywood Hotels & Resorts zu erfahren, besuchen Sie www.planethollywoodhotels.com