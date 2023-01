Blue Diamond Resorts anuncia a abertura de um Planet Hollywood Beach Resort em Puerto Plata

German Portuguese

TORONTO, Jan. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em meio à FITUR 2023, o Blue Diamond Resorts, juntamente com o Ministério do Turismo da República Dominicana, anunciou a abertura do primeiro Planet Hollywood Beach Resort para o final de 2024 em Puerto Plata. A empresa de gestão hoteleira será um dos principais players da indústria como parte do projeto de relançamento de Punta Bergantín.



“Após o sucesso dos nossos modelos com tudo incluído em Cancún e na Costa Rica, estamos orgulhosos de continuar a levar esta marca icônica de estilo de vida para novos destinos de alta relevância do nosso portfólio de propriedades”, disse Jordi Pelfort, Presidente, Hotéis e Resorts do Sunwing Travel Group. “Um Planet Hollywood Beach Resort em Puerto Plata agregará grande valor ao turismo dominicano, estando perfeitamente alinhado com o propósito de desenvolvimento de hotéis, imóveis, inovação e especialmente cinematográfico, o objetivo deste grande projeto.”

Localizado no norte do país, a região de Punta Bergantín conta com Resorts, ecoturismo, um campo de golfe de 18 buracos, um empreendimento residencial, compras e até mesmo um estúdio de cinema. Este último conceito está muito bem alinhado ao conceito de estilo de vida que o Blue Diamond Resorts oferece no seu Planet Hollywood Beach Resorts em Cancun e Costa Rica.

Esta nova propriedade contará com a experiência exclusiva do Vacation Like A Star™ com tudo incluído, e irá proporcionar autênticas recordações de Hollywood na tranquila Praia de Bergantín para encantar hóspedes de todas as idades. Com acomodações modernas a restaurantes e bares temáticos, piscinas cintilantes, entretenimento diurno e noturno, tratamentos relaxantes no PH Spa e instalações de fitness de última geração no PUMPED, este Planet Hollywood Beach Resort será uma das melhores opções de férias do Caribe.

O Blue Diamond Resorts continuará trabalhando junto ao Ministério do Turismo para o crescimento deste importante plano de turismo que irá gerar mais de 83.000 empregos na região e contribuir com novos empreendimentos imobiliários, como hotéis e resorts, unidades habitacionais e até mesmo um estúdio de cinema representando a essência do Planeta Hollywood.

Para mais informação sobre o Blue Diamond Resorts e os novos Planet Hollywood Beach Resorts, visite www.bluediamondresorts.com e www.planethollywoodhotels.com

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 45 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Sobre o Planet Hollywood Hotels & Resorts

O Planet Hollywood Hotels & Resorts proporciona a empolgação do cinema em alguns dos locais mais cobiçados com uma experiência tudo incluído onde os hóspedes podem ter Vacation Like A Star™ (Férias de Estrela). No litoral imaculado de Cancun e praias tranquilas na Costa Rica, estes resorts para todas as idades proporcionam memorabília autêntica de Hollywood, um mundo de sabores, entretenimento temático e atividades exclusivas para toda a família, bem como um serviço de luxo categoria Star Class™ com tratamento de celebridade. O Planet Hollywood Adult Scene oferece um refúgio glamoroso com tudo incluído para adultos (18+), ideal para uma escapada romântica ou uma aventura divertida com amigos, transformando qualquer férias no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Esta experiência envolvente e interativa do Planet Hollywood Hotels & Resorts inclui características e comodidades diferenciadas da marca, como PHabulous Bed™, Plugged In™, Main Event Guarantee™ e acomodações de qualidade estelar.

Para mais informações sobre o Planet Hollywood Hotels & Resorts, visite www.planethollywoodhotels.com

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23e8ab06-c3dc-4717-bd23-29de68badc30