Update: Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch bei BioNTech: Bau der ersten unternehmenseigenen Plasmid-DNA-Produktion fertiggestellt

MAINZ, Deutschland, 23. Januar 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech” oder „das Unternehmen“) hat den Bau der ersten unternehmenseigenen Plasmid-DNA-Produktion am Standort Marburg fertiggestellt. Plasmid-DNA ist ein zentrales Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapien. Damit stärkt BioNTech die unternehmenseigenen Herstellungskapazitäten für mRNA-basierte Produkte. Bundeskanzler Olaf Scholz wird die neue Produktionsstätte in Marburg am 2. Februar 2023 besuchen. BioNTech lädt Pressevertreterinnen und -vertreter zur Teilnahme an der Veranstaltung ein.

Im Rahmen des Besuchs findet für die akkreditierte Presse ein offener Bildertermin statt, bei dem die Ankunft sowie die Pressestatements am Ende der Veranstaltung mit Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Ugur Sahin, Mitgründer und CEO von BioNTech, und Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief Medical Officer von BioNTech, begleitet werden können. Ein zusätzlicher Bildtermin im neuen Herstellungsbereich kann aufgrund räumlicher Einschränkungen leider ausschließlich Bild- und Video-Verantwortlichen angeboten werden.

Wir bitten interessierte Pressevertreterinnen und -vertreter, sich bis Montag, 30. Januar 2023, 00:00 Uhr MEZ unter Angabe folgender Informationen via E-Mail an media@biontech.de mit dem Betreff „Besuch des Bundeskanzlers Scholz bei BioNTech“ zu akkreditieren:

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Medium

Funktion

Nähere Informationen erfolgen nach der Akkreditierung in einem gesonderten Pressebriefing. Bitte beachten Sie, dass eine Nachakkreditierung vor Ort ausgeschlossen ist.

