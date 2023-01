English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 23.01.2023

Share buy-back programme - week 03

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 407,300 839.51 341,930,621 16 January 2023 3,400 990.00 3,366,000 17 January 2023 3,500 984.24 3,444,840 18 January 2023 3,400 981.75 3,337,950 19 January 2023 3,500 957.09 3,349,815 20 January 2023 3,500 962.92 3,370,220 Total under the share buy-back programme 424,600 845.03 358,799,446 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 877,827 829.07 727,778,690

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

877,827 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 3.1 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 10 995 XCSE 20230116 9:00:39.076766 156 995 XCSE 20230116 9:00:39.076766 10 995 XCSE 20230116 9:00:39.147417 30 996 XCSE 20230116 9:18:26.784000 23 995 XCSE 20230116 9:21:38.494000 8 995 XCSE 20230116 9:21:38.504000 23 995 XCSE 20230116 9:21:38.504000 30 994 XCSE 20230116 9:29:57.062000 1 992 XCSE 20230116 9:34:35.787000 28 992 XCSE 20230116 9:34:35.787000 30 994 XCSE 20230116 9:55:36.310000 1 994 XCSE 20230116 9:55:36.310000 19 994 XCSE 20230116 9:55:36.310000 41 994 XCSE 20230116 9:55:36.310000 29 994 XCSE 20230116 9:58:21.734000 29 994 XCSE 20230116 9:58:21.734000 31 993 XCSE 20230116 10:01:19.341000 1 993 XCSE 20230116 10:08:47.769000 28 993 XCSE 20230116 10:08:47.769000 31 991 XCSE 20230116 10:13:33.375000 59 994 XCSE 20230116 10:34:03.121000 23 993 XCSE 20230116 10:38:07.526000 34 993 XCSE 20230116 10:38:07.527000 23 993 XCSE 20230116 10:38:07.527000 27 992 XCSE 20230116 10:43:32.889000 3 992 XCSE 20230116 10:43:32.889000 28 993 XCSE 20230116 11:00:40.066000 28 994 XCSE 20230116 11:05:53.512000 26 993 XCSE 20230116 11:07:54.813000 30 992 XCSE 20230116 11:10:56.130000 26 992 XCSE 20230116 11:10:56.130000 33 992 XCSE 20230116 11:10:56.130000 29 993 XCSE 20230116 11:28:32.677000 18 993 XCSE 20230116 11:30:14.992000 9 995 XCSE 20230116 11:45:57.876000 19 995 XCSE 20230116 11:45:57.876000 15 995 XCSE 20230116 11:54:00.026000 15 995 XCSE 20230116 11:54:00.026000 3 995 XCSE 20230116 12:02:10.752000 25 995 XCSE 20230116 12:02:10.752000 57 993 XCSE 20230116 12:06:18.687000 4 993 XCSE 20230116 12:06:18.687000 60 993 XCSE 20230116 12:06:18.712000 30 991 XCSE 20230116 12:12:30.396000 30 991 XCSE 20230116 12:12:30.396000 30 991 XCSE 20230116 12:12:30.417000 30 990 XCSE 20230116 12:16:40.627000 90 990 XCSE 20230116 12:40:46.071000 28 989 XCSE 20230116 12:41:50.625000 29 989 XCSE 20230116 12:41:50.625000 53 992 XCSE 20230116 13:00:55.555000 37 992 XCSE 20230116 13:00:55.555000 6 991 XCSE 20230116 13:10:02.627000 22 991 XCSE 20230116 13:10:02.627000 30 991 XCSE 20230116 13:10:02.627000 2 991 XCSE 20230116 13:10:02.627000 30 990 XCSE 20230116 13:12:08.150000 29 989 XCSE 20230116 13:33:41.470000 29 991 XCSE 20230116 13:39:13.662000 23 991 XCSE 20230116 13:44:31.980000 6 991 XCSE 20230116 13:44:31.980000 41 990 XCSE 20230116 13:58:46.180000 21 990 XCSE 20230116 14:02:57.497000 41 990 XCSE 20230116 14:02:57.497000 44 989 XCSE 20230116 14:03:52.565000 15 989 XCSE 20230116 14:03:52.565000 60 989 XCSE 20230116 14:17:01.739000 2 989 XCSE 20230116 14:17:01.739000 4 989 XCSE 20230116 14:17:05.072000 23 989 XCSE 20230116 14:17:05.072000 34 989 XCSE 20230116 14:17:05.072000 29 988 XCSE 20230116 14:32:40.584000 28 988 XCSE 20230116 14:32:40.584000 25 988 XCSE 20230116 14:32:40.584000 28 988 XCSE 20230116 14:32:40.584000 3 988 XCSE 20230116 14:32:40.584000 5 988 XCSE 20230116 14:40:26.124000 17 988 XCSE 20230116 14:40:26.124000 7 988 XCSE 20230116 14:40:26.124000 86 987 XCSE 20230116 14:40:38.469000 12 986 XCSE 20230116 14:48:18.162000 12 986 XCSE 20230116 14:48:50.097000 6 986 XCSE 20230116 14:51:26.807000 24 986 XCSE 20230116 14:51:26.807000 19 988 XCSE 20230116 14:58:28.747000 17 988 XCSE 20230116 14:58:28.747000 61 988 XCSE 20230116 14:59:06.631000 30 988 XCSE 20230116 15:13:02.233000 10 989 XCSE 20230116 15:13:51.535000 18 989 XCSE 20230116 15:13:51.535000 1 987 XCSE 20230116 15:18:35.447000 29 987 XCSE 20230116 15:18:35.447000 29 987 XCSE 20230116 15:18:35.447000 20 987 XCSE 20230116 15:23:49.806000 20 987 XCSE 20230116 15:24:41.033000 10 987 XCSE 20230116 15:24:41.033000 29 987 XCSE 20230116 15:26:11.086000 11 987 XCSE 20230116 15:26:11.336000 7 987 XCSE 20230116 15:26:11.336000 28 987 XCSE 20230116 15:29:52.055000 29 987 XCSE 20230116 15:29:52.055000 37 987 XCSE 20230116 15:31:16.172000 20 987 XCSE 20230116 15:31:16.208000 37 987 XCSE 20230116 15:31:16.208000 86 987 XCSE 20230116 15:37:14.972000 30 987 XCSE 20230116 15:44:32.253000 9 987 XCSE 20230116 15:48:16.586000 19 987 XCSE 20230116 15:48:16.586000 31 986 XCSE 20230116 15:51:29.070000 27 986 XCSE 20230116 15:51:29.070000 57 986 XCSE 20230116 16:03:26.679000 29 986 XCSE 20230116 16:03:57.445000 29 986 XCSE 20230116 16:06:32.761000 61 986 XCSE 20230116 16:15:56.124000 29 986 XCSE 20230116 16:18:17.267000 4 986 XCSE 20230116 16:30:31.138000 25 986 XCSE 20230116 16:30:31.138000 29 986 XCSE 20230116 16:30:31.138000 29 986 XCSE 20230116 16:30:31.138000 6 987 XCSE 20230116 16:34:19.498396 12 987 XCSE 20230116 16:34:19.498396 35 987 XCSE 20230116 16:34:19.498396 116 987 XCSE 20230116 16:34:19.498396 21 987 XCSE 20230116 16:34:19.498396 10 982 XCSE 20230117 9:13:24.206765 10 982 XCSE 20230117 9:13:24.206778 10 982 XCSE 20230117 9:13:24.223424 10 982 XCSE 20230117 9:13:24.224286 10 982 XCSE 20230117 9:13:24.240743 6 982 XCSE 20230117 9:13:24.240775 4 982 XCSE 20230117 9:13:24.257705 10 982 XCSE 20230117 9:13:25.216856 26 982 XCSE 20230117 9:13:25.216856 10 982 XCSE 20230117 9:15:40.026517 12 982 XCSE 20230117 9:15:40.026517 7 982 XCSE 20230117 9:15:40.047925 3 982 XCSE 20230117 9:15:40.047944 10 982 XCSE 20230117 9:16:40.029897 12 982 XCSE 20230117 9:16:40.029897 4 982 XCSE 20230117 9:16:40.051340 6 982 XCSE 20230117 9:17:02.677212 23 982 XCSE 20230117 9:17:02.677212 10 982 XCSE 20230117 9:17:02.677253 5 982 XCSE 20230117 9:17:02.720415 5 982 XCSE 20230117 9:17:02.720439 10 982 XCSE 20230117 9:17:02.720495 10 982 XCSE 20230117 9:17:02.720553 10 982 XCSE 20230117 9:17:02.720584 10 982 XCSE 20230117 9:17:02.738852 10 982 XCSE 20230117 9:17:02.738884 10 982 XCSE 20230117 9:17:09.798200 10 982 XCSE 20230117 9:17:09.798243 10 982 XCSE 20230117 9:17:09.815557 10 982 XCSE 20230117 9:17:09.815590 7 982 XCSE 20230117 9:17:09.832808 15 980 XCSE 20230117 9:20:09.826000 34 982 XCSE 20230117 9:28:55.391000 39 982 XCSE 20230117 9:34:35.071000 7 982 XCSE 20230117 9:34:35.071000 28 982 XCSE 20230117 9:37:54.900000 30 982 XCSE 20230117 9:41:23.995000 30 982 XCSE 20230117 9:45:33.245000 1 982 XCSE 20230117 9:55:50.687000 86 982 XCSE 20230117 9:55:50.696000 45 982 XCSE 20230117 9:55:51.026000 1 982 XCSE 20230117 9:57:02.763000 15 982 XCSE 20230117 9:57:02.763000 9 982 XCSE 20230117 9:57:02.764000 26 982 XCSE 20230117 10:00:44.097000 5 982 XCSE 20230117 10:00:44.097000 29 981 XCSE 20230117 10:00:59.166000 22 980 XCSE 20230117 10:08:09.969000 20 980 XCSE 20230117 10:14:22.049000 7 980 XCSE 20230117 10:14:22.049000 2 980 XCSE 20230117 10:14:27.026000 27 980 XCSE 20230117 10:14:27.026000 29 979 XCSE 20230117 10:17:37.520000 30 978 XCSE 20230117 10:23:14.553000 30 977 XCSE 20230117 10:27:12.169000 57 983 XCSE 20230117 10:37:24.700000 29 982 XCSE 20230117 10:42:03.035000 1 982 XCSE 20230117 10:42:03.035000 30 982 XCSE 20230117 10:42:03.035000 16 982 XCSE 20230117 10:42:03.457000 13 982 XCSE 20230117 10:42:03.457000 10 985 XCSE 20230117 11:01:23.517000 45 985 XCSE 20230117 11:01:55.015000 4 985 XCSE 20230117 11:01:55.049000 16 985 XCSE 20230117 11:02:02.685000 10 985 XCSE 20230117 11:02:02.685000 3 985 XCSE 20230117 11:02:02.685000 30 983 XCSE 20230117 11:22:15.530000 30 983 XCSE 20230117 11:22:15.530000 30 983 XCSE 20230117 11:22:15.637000 28 981 XCSE 20230117 11:28:26.549000 2 981 XCSE 20230117 11:28:26.549000 10 981 XCSE 20230117 11:45:34.447369 122 981 XCSE 20230117 11:45:34.447369 10 981 XCSE 20230117 11:45:34.447391 87 981 XCSE 20230117 11:45:34.447391 10 981 XCSE 20230117 11:45:34.447512 12 981 XCSE 20230117 11:45:34.447512 10 981 XCSE 20230117 11:45:34.447662 40 981 XCSE 20230117 11:45:34.447662 10 981 XCSE 20230117 11:45:34.974456 19 981 XCSE 20230117 11:45:34.974456 7 981 XCSE 20230117 11:45:34.974530 3 981 XCSE 20230117 11:50:02.366934 15 982 XCSE 20230117 12:29:47.408706 33 982 XCSE 20230117 12:29:47.408706 15 982 XCSE 20230117 12:29:47.418653 15 982 XCSE 20230117 12:29:47.418751 14 982 XCSE 20230117 12:29:47.418751 15 982 XCSE 20230117 12:37:40.145837 12 983 XCSE 20230117 12:58:29.047011 81 984 XCSE 20230117 13:19:18.362510 30 984 XCSE 20230117 13:32:11.139000 28 986 XCSE 20230117 13:44:19.573000 22 986 XCSE 20230117 13:52:34.123000 7 986 XCSE 20230117 13:52:34.123000 29 987 XCSE 20230117 14:01:03.165000 29 987 XCSE 20230117 14:01:03.184000 58 988 XCSE 20230117 14:22:47.271000 29 988 XCSE 20230117 14:25:20.575000 29 987 XCSE 20230117 15:39:08.144000 29 987 XCSE 20230117 15:49:26.628000 29 987 XCSE 20230117 15:51:29.459000 21 987 XCSE 20230117 15:53:34.014000 8 987 XCSE 20230117 15:53:34.014000 46 987 XCSE 20230117 15:57:03.396000 29 987 XCSE 20230117 15:59:06.450000 30 987 XCSE 20230117 16:07:39.532000 30 986 XCSE 20230117 16:07:39.588000 31 986 XCSE 20230117 16:09:56.634000 20 985 XCSE 20230117 16:12:40.103000 10 985 XCSE 20230117 16:12:40.103000 26 985 XCSE 20230117 16:12:40.103000 4 985 XCSE 20230117 16:12:40.103000 48 985 XCSE 20230117 16:13:33.017000 28 985 XCSE 20230117 16:14:21.554000 22 985 XCSE 20230117 16:15:13.793000 7 985 XCSE 20230117 16:15:13.793000 1 984 XCSE 20230117 16:15:17.856000 1 984 XCSE 20230117 16:15:17.856000 29 984 XCSE 20230117 16:15:17.856000 50 986 XCSE 20230117 16:31:14.830000 11 986 XCSE 20230117 16:31:14.830000 9 986 XCSE 20230117 16:32:08.014000 6 986 XCSE 20230117 16:32:08.074000 50 986 XCSE 20230117 16:33:06.752000 45 986 XCSE 20230117 16:33:06.752000 50 986 XCSE 20230117 16:33:06.753000 22 986 XCSE 20230117 16:33:06.812000 50 986 XCSE 20230117 16:33:06.812000 47 987 XCSE 20230117 16:34:24.156000 21 987 XCSE 20230117 16:34:24.156000 23 987 XCSE 20230117 16:34:24.156000 20 987 XCSE 20230117 16:34:24.209000 20 988 XCSE 20230117 16:38:06.815000 102 988 XCSE 20230117 16:38:06.815000 1 989 XCSE 20230117 16:39:55.362000 50 989 XCSE 20230117 16:39:55.382000 31 988 XCSE 20230117 16:39:55.383000 88 988 XCSE 20230117 16:40:27.815000 21 987 XCSE 20230117 16:42:50.016000 70 987 XCSE 20230117 16:42:50.016000 242 987 XCSE 20230117 16:45:55.804763 28 985 XCSE 20230118 9:10:50.144000 29 985 XCSE 20230118 9:12:58.194000 4 984 XCSE 20230118 9:16:28.105000 22 983 XCSE 20230118 9:17:17.142000 7 983 XCSE 20230118 9:17:17.142000 12 982 XCSE 20230118 9:18:00.133000 8 982 XCSE 20230118 9:18:00.133000 9 982 XCSE 20230118 9:18:00.133000 29 982 XCSE 20230118 9:23:00.010000 29 982 XCSE 20230118 9:29:03.191000 28 982 XCSE 20230118 9:29:03.191000 29 981 XCSE 20230118 9:32:10.900000 16 980 XCSE 20230118 9:38:45.047000 15 980 XCSE 20230118 9:38:45.047000 29 979 XCSE 20230118 9:41:00.843000 19 978 XCSE 20230118 9:49:10.760000 16 982 XCSE 20230118 9:56:41.698000 15 982 XCSE 20230118 9:56:41.698000 48 985 XCSE 20230118 10:02:54.546000 29 985 XCSE 20230118 10:08:15.050000 10 984 XCSE 20230118 10:13:11.110000 19 984 XCSE 20230118 10:13:11.110000 29 984 XCSE 20230118 10:13:11.129000 4 985 XCSE 20230118 10:14:03.107000 25 985 XCSE 20230118 10:19:02.356000 4 985 XCSE 20230118 10:19:02.357000 29 984 XCSE 20230118 10:35:03.447000 30 984 XCSE 20230118 10:35:03.447000 24 984 XCSE 20230118 10:49:05.307000 6 984 XCSE 20230118 10:49:05.307000 29 984 XCSE 20230118 10:49:05.307000 29 983 XCSE 20230118 11:01:54.423000 8 983 XCSE 20230118 11:02:48.061000 16 983 XCSE 20230118 11:02:48.062000 9 982 XCSE 20230118 11:03:29.630000 15 982 XCSE 20230118 11:03:40.264000 6 982 XCSE 20230118 11:03:40.264000 9 982 XCSE 20230118 11:03:40.264000 29 980 XCSE 20230118 11:14:53.858000 29 980 XCSE 20230118 11:14:53.858000 200 980 XCSE 20230118 11:14:53.858542 7 980 XCSE 20230118 11:14:56.327000 6 980 XCSE 20230118 11:15:22.670000 25 980 XCSE 20230118 11:17:07.563000 6 980 XCSE 20230118 11:17:07.563000 30 979 XCSE 20230118 11:20:24.522000 30 979 XCSE 20230118 11:21:15.179000 29 981 XCSE 20230118 11:30:08.673000 29 981 XCSE 20230118 11:30:08.673000 30 980 XCSE 20230118 11:32:12.738000 31 981 XCSE 20230118 11:40:41.131000 30 981 XCSE 20230118 11:40:41.131000 57 983 XCSE 20230118 12:13:43.116000 14 984 XCSE 20230118 12:30:34.326000 12 984 XCSE 20230118 12:30:34.326000 27 984 XCSE 20230118 12:38:30.326000 1 984 XCSE 20230118 12:38:30.326000 1 984 XCSE 20230118 12:46:43.246000 27 984 XCSE 20230118 12:46:43.246000 2 984 XCSE 20230118 12:54:55.501000 4 984 XCSE 20230118 12:54:55.501000 22 984 XCSE 20230118 12:54:55.501000 29 984 XCSE 20230118 13:02:36.184000 1 984 XCSE 20230118 13:10:02.067000 22 984 XCSE 20230118 13:10:02.067000 5 984 XCSE 20230118 13:10:02.067000 28 984 XCSE 20230118 13:17:25.955000 88 984 XCSE 20230118 13:24:00.447000 5 984 XCSE 20230118 13:24:00.447000 100 982 XCSE 20230118 13:34:51.148263 422 982 XCSE 20230118 13:34:51.148263 4 983 XCSE 20230118 13:35:23.518000 31 984 XCSE 20230118 13:44:36.066000 28 986 XCSE 20230118 13:57:40.464000 1 985 XCSE 20230118 14:01:49.457000 29 985 XCSE 20230118 14:01:49.457000 30 984 XCSE 20230118 14:14:27.899000 29 984 XCSE 20230118 14:14:27.899000 27 985 XCSE 20230118 14:29:26.931000 4 985 XCSE 20230118 14:29:26.931000 10 985 XCSE 20230118 14:29:26.931000 18 985 XCSE 20230118 14:29:26.931000 31 984 XCSE 20230118 14:30:06.139000 10 984 XCSE 20230118 14:30:06.146000 29 985 XCSE 20230118 14:32:26.782000 31 983 XCSE 20230118 14:43:15.647000 15 983 XCSE 20230118 14:43:18.172000 15 983 XCSE 20230118 14:43:18.172000 28 985 XCSE 20230118 14:50:33.367000 21 985 XCSE 20230118 14:50:33.367000 19 984 XCSE 20230118 14:50:41.271000 10 984 XCSE 20230118 14:50:41.271000 29 984 XCSE 20230118 14:52:59.469000 6 984 XCSE 20230118 14:54:59.955000 29 984 XCSE 20230118 15:00:30.475000 30 983 XCSE 20230118 15:01:05.467000 29 983 XCSE 20230118 15:04:13.906000 30 983 XCSE 20230118 15:04:13.906000 31 984 XCSE 20230118 15:05:04.126000 27 983 XCSE 20230118 15:11:37.223000 29 983 XCSE 20230118 15:31:10.541000 57 983 XCSE 20230118 15:31:10.541000 30 982 XCSE 20230118 15:32:47.599000 30 980 XCSE 20230118 15:32:47.798000 30 979 XCSE 20230118 15:44:02.957000 31 978 XCSE 20230118 15:44:16.318000 29 978 XCSE 20230118 15:44:16.320000 29 977 XCSE 20230118 15:58:46.196000 29 977 XCSE 20230118 16:02:05.874000 28 977 XCSE 20230118 16:02:05.895000 29 977 XCSE 20230118 16:02:05.895000 4 977 XCSE 20230118 16:02:05.895000 10 976 XCSE 20230118 16:04:02.273000 21 976 XCSE 20230118 16:04:02.273000 29 980 XCSE 20230118 16:11:11.061000 29 979 XCSE 20230118 16:12:05.633000 30 978 XCSE 20230118 16:18:35.933000 31 977 XCSE 20230118 16:20:21.688000 30 977 XCSE 20230118 16:26:28.316000 29 976 XCSE 20230118 16:27:41.747000 31 976 XCSE 20230118 16:34:37.046000 29 975 XCSE 20230118 16:37:14.503000 15 976 XCSE 20230118 16:42:41.124000 30 975 XCSE 20230118 16:42:41.714000 28 970 XCSE 20230119 9:05:01.087000 29 970 XCSE 20230119 9:05:01.087000 29 968 XCSE 20230119 9:06:29.415000 30 968 XCSE 20230119 9:08:07.970000 31 967 XCSE 20230119 9:15:18.113000 18 967 XCSE 20230119 9:15:18.113000 13 967 XCSE 20230119 9:15:18.113000 29 966 XCSE 20230119 9:15:18.252000 29 960 XCSE 20230119 9:17:44.907000 100 958 XCSE 20230119 9:22:44.492788 31 958 XCSE 20230119 9:22:44.493000 30 956 XCSE 20230119 9:23:32.693000 30 956 XCSE 20230119 9:26:45.131000 8 953 XCSE 20230119 9:30:38.378000 21 953 XCSE 20230119 9:30:38.378000 30 952 XCSE 20230119 9:32:23.205000 29 954 XCSE 20230119 9:40:35.406000 30 953 XCSE 20230119 9:40:35.442000 30 952 XCSE 20230119 9:42:40.464000 100 952 XCSE 20230119 9:42:40.464132 30 950 XCSE 20230119 9:45:14.131008 70 950 XCSE 20230119 9:45:14.131027 59 954 XCSE 20230119 9:53:14.025000 29 953 XCSE 20230119 9:55:53.908000 3 952 XCSE 20230119 10:07:06.266000 60 953 XCSE 20230119 10:09:16.635000 2 953 XCSE 20230119 10:09:16.635000 30 952 XCSE 20230119 10:19:21.174000 30 952 XCSE 20230119 10:19:21.174000 29 952 XCSE 20230119 10:28:30.531000 30 953 XCSE 20230119 10:30:10.382000 30 952 XCSE 20230119 10:30:10.815000 31 953 XCSE 20230119 10:33:02.820000 61 952 XCSE 20230119 10:44:02.087000 29 955 XCSE 20230119 10:55:49.591000 28 955 XCSE 20230119 10:55:49.591000 89 961 XCSE 20230119 11:16:15.441000 30 960 XCSE 20230119 11:16:15.650000 30 964 XCSE 20230119 11:29:40.252000 23 963 XCSE 20230119 11:33:16.043000 6 963 XCSE 20230119 11:33:16.043000 29 962 XCSE 20230119 11:35:01.817000 31 961 XCSE 20230119 11:44:33.636000 20 960 XCSE 20230119 11:47:22.617000 30 963 XCSE 20230119 12:00:50.473000 30 963 XCSE 20230119 12:00:50.473000 30 962 XCSE 20230119 12:04:19.134000 29 958 XCSE 20230119 12:23:50.113000 29 957 XCSE 20230119 12:28:59.467000 30 957 XCSE 20230119 12:28:59.901000 22 955 XCSE 20230119 12:40:56.744000 6 955 XCSE 20230119 12:44:44.687000 6 955 XCSE 20230119 12:44:44.691000 3 955 XCSE 20230119 12:44:44.691000 22 955 XCSE 20230119 12:44:44.691000 29 955 XCSE 20230119 12:44:44.691000 30 954 XCSE 20230119 12:46:37.003000 29 953 XCSE 20230119 12:51:46.995000 8 952 XCSE 20230119 13:00:30.937000 23 952 XCSE 20230119 13:00:30.937000 30 952 XCSE 20230119 13:00:30.937000 62 953 XCSE 20230119 13:22:11.132000 65 954 XCSE 20230119 13:31:12.524000 21 954 XCSE 20230119 13:31:12.524000 31 954 XCSE 20230119 13:31:12.524000 30 953 XCSE 20230119 13:34:27.623000 30 956 XCSE 20230119 14:01:06.026000 30 956 XCSE 20230119 14:01:06.026000 29 956 XCSE 20230119 14:04:21.237000 24 955 XCSE 20230119 14:06:55.361000 6 955 XCSE 20230119 14:06:55.361000 29 953 XCSE 20230119 14:19:33.152000 29 953 XCSE 20230119 14:25:02.703000 30 952 XCSE 20230119 14:32:02.591000 30 952 XCSE 20230119 14:32:02.591000 30 953 XCSE 20230119 14:37:19.236000 30 953 XCSE 20230119 14:37:19.236000 58 957 XCSE 20230119 15:06:10.231000 29 958 XCSE 20230119 15:07:14.906000 30 956 XCSE 20230119 15:16:37.788000 31 956 XCSE 20230119 15:17:48.152000 31 956 XCSE 20230119 15:17:48.152000 29 959 XCSE 20230119 15:35:49.920000 31 959 XCSE 20230119 15:44:28.077000 31 959 XCSE 20230119 15:44:28.094000 26 959 XCSE 20230119 15:44:28.094000 9 958 XCSE 20230119 15:51:18.629000 20 958 XCSE 20230119 15:51:47.159000 5 958 XCSE 20230119 15:51:47.159000 23 958 XCSE 20230119 15:51:47.159000 9 958 XCSE 20230119 15:51:47.159000 29 959 XCSE 20230119 15:53:40.323000 11 959 XCSE 20230119 15:59:23.652000 6 959 XCSE 20230119 15:59:23.652000 12 959 XCSE 20230119 15:59:23.652000 30 958 XCSE 20230119 16:00:05.593000 30 958 XCSE 20230119 16:07:28.194000 25 958 XCSE 20230119 16:07:28.194000 47 958 XCSE 20230119 16:11:33.353000 29 957 XCSE 20230119 16:12:12.952000 50 960 XCSE 20230119 16:19:10.137000 22 960 XCSE 20230119 16:19:10.137000 28 960 XCSE 20230119 16:26:54.107000 29 959 XCSE 20230119 16:28:34.793000 31 959 XCSE 20230119 16:30:25.449000 30 959 XCSE 20230119 16:31:25.236000 29 958 XCSE 20230119 16:34:28.082000 29 959 XCSE 20230119 16:36:59.938000 30 959 XCSE 20230119 16:39:12.401000 11 960 XCSE 20230119 16:42:33.168000 32 961 XCSE 20230119 16:42:55.302000 29 961 XCSE 20230119 16:42:55.302000 50 961 XCSE 20230119 16:42:55.302000 13 961 XCSE 20230119 16:42:55.302000 29 961 XCSE 20230119 16:43:33.331000 28 961 XCSE 20230119 16:44:13.468000 15 961 XCSE 20230119 16:44:21.554000 11 961 XCSE 20230119 16:44:50.549000 18 961 XCSE 20230119 16:44:50.549000 18 961 XCSE 20230119 16:44:50.550000 11 961 XCSE 20230119 16:44:50.550000 31 967 XCSE 20230120 9:19:23.828000 31 966 XCSE 20230120 9:21:24.186000 41 965 XCSE 20230120 9:33:53.395000 11 965 XCSE 20230120 9:37:25.327000 18 965 XCSE 20230120 9:37:25.327000 29 965 XCSE 20230120 9:41:23.044000 29 965 XCSE 20230120 9:46:01.055000 21 964 XCSE 20230120 9:48:23.023000 29 964 XCSE 20230120 9:48:23.023000 6 964 XCSE 20230120 9:48:23.023000 28 966 XCSE 20230120 9:59:53.030000 57 966 XCSE 20230120 9:59:53.030000 29 965 XCSE 20230120 10:04:06.601000 8 964 XCSE 20230120 10:09:02.309000 30 964 XCSE 20230120 10:09:02.309000 22 964 XCSE 20230120 10:09:02.309000 19 964 XCSE 20230120 10:17:43.470000 24 964 XCSE 20230120 10:19:10.537000 5 964 XCSE 20230120 10:19:10.554000 24 964 XCSE 20230120 10:19:10.554000 28 964 XCSE 20230120 10:25:07.284000 2 964 XCSE 20230120 10:25:07.284000 10 964 XCSE 20230120 10:32:22.089000 87 965 XCSE 20230120 11:00:21.436000 13 965 XCSE 20230120 11:00:33.549000 75 965 XCSE 20230120 11:00:33.549000 10 964 XCSE 20230120 11:00:36.155000 20 964 XCSE 20230120 11:00:36.155000 18 962 XCSE 20230120 11:03:12.843000 11 962 XCSE 20230120 11:03:12.843000 31 961 XCSE 20230120 11:04:12.610000 30 962 XCSE 20230120 11:14:50.534000 30 962 XCSE 20230120 11:14:50.534000 2 961 XCSE 20230120 11:15:19.398000 28 961 XCSE 20230120 11:16:07.511000 30 960 XCSE 20230120 11:16:21.479000 5 960 XCSE 20230120 11:25:47.784000 30 962 XCSE 20230120 11:38:21.125000 11 962 XCSE 20230120 11:39:54.521000 18 962 XCSE 20230120 11:40:04.149000 28 962 XCSE 20230120 11:40:04.149000 11 962 XCSE 20230120 11:40:04.149000 30 962 XCSE 20230120 11:40:04.149000 29 962 XCSE 20230120 11:44:24.086000 3 962 XCSE 20230120 11:44:24.086000 25 962 XCSE 20230120 11:44:24.086000 57 962 XCSE 20230120 11:49:39.571000 30 962 XCSE 20230120 12:00:00.863000 30 962 XCSE 20230120 12:00:00.863000 12 962 XCSE 20230120 12:00:00.863000 17 962 XCSE 20230120 12:00:00.863000 31 962 XCSE 20230120 12:03:13.608000 13 962 XCSE 20230120 12:27:10.366000 13 964 XCSE 20230120 12:36:15.547000 40 964 XCSE 20230120 12:36:15.547000 60 963 XCSE 20230120 12:39:23.630000 90 964 XCSE 20230120 12:58:29.944000 31 963 XCSE 20230120 13:09:06.134000 31 963 XCSE 20230120 13:09:06.134000 30 963 XCSE 20230120 13:09:06.134000 8 963 XCSE 20230120 13:13:30.497000 21 963 XCSE 20230120 13:13:30.497000 13 963 XCSE 20230120 13:13:30.497000 16 963 XCSE 20230120 13:13:30.497000 59 962 XCSE 20230120 13:40:06.284000 29 961 XCSE 20230120 13:47:58.312000 20 961 XCSE 20230120 13:47:58.312000 29 961 XCSE 20230120 13:53:07.125000 29 961 XCSE 20230120 13:53:07.125000 29 961 XCSE 20230120 13:59:05.477000 30 961 XCSE 20230120 13:59:05.477000 30 960 XCSE 20230120 14:09:24.978000 29 960 XCSE 20230120 14:09:24.978000 30 960 XCSE 20230120 14:09:24.978000 9 960 XCSE 20230120 14:31:23.133000 22 960 XCSE 20230120 14:31:23.133000 31 960 XCSE 20230120 14:31:23.133000 31 960 XCSE 20230120 14:31:23.133000 25 960 XCSE 20230120 14:31:23.133198 53 960 XCSE 20230120 14:31:23.133206 211 960 XCSE 20230120 14:31:23.133227 28 960 XCSE 20230120 14:31:38.017000 42 960 XCSE 20230120 14:34:07.780000 1 960 XCSE 20230120 14:38:07.893000 50 960 XCSE 20230120 14:38:07.904000 46 962 XCSE 20230120 14:58:12.110000 46 962 XCSE 20230120 14:58:12.110000 44 962 XCSE 20230120 14:58:12.110000 85 962 XCSE 20230120 15:05:08.621000 30 962 XCSE 20230120 15:11:38.016000 29 963 XCSE 20230120 15:31:18.044000 28 963 XCSE 20230120 15:31:18.044000 29 963 XCSE 20230120 15:34:43.896000 31 962 XCSE 20230120 15:37:02.128000 29 964 XCSE 20230120 15:53:48.520000 28 964 XCSE 20230120 15:53:48.520000 30 964 XCSE 20230120 15:55:37.547000 30 964 XCSE 20230120 15:59:54.424000 37 966 XCSE 20230120 16:07:07.113000 28 966 XCSE 20230120 16:09:38.487000 22 966 XCSE 20230120 16:12:04.202000 7 966 XCSE 20230120 16:12:04.202000 15 966 XCSE 20230120 16:14:30.402000 13 966 XCSE 20230120 16:14:30.402000 30 965 XCSE 20230120 16:16:51.305000 97 965 XCSE 20230120 16:17:08.938460 299 965 XCSE 20230120 16:17:08.938460

Attachment