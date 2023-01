La société biotechnologique française AdipoPharma obtient un financement de série A pour un médicament révolutionnaire contre le diabète

Newton Biocapital II mène une ronde de financement pour le premier médicament de sa catégorie traitant la résistance à l'insuline

Première percée contre la résistance à l'insuline dans le traitement du diabète de type 2

STRASBOURG, France, 23 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AdipoPharma , société biotechnologique française développant un nouveau médicament prometteur contre le diabète de type 2, a annoncé aujourd'hui être parvenue à obtenir un financement de série A. Elle devrait débuter les essais cliniques dans le courant de l'année avec un médicament constituant la première percée thérapeutique pour le traitement du diabète de type 2 depuis plus d'une décennie.

Newton Biocapital II (NBC II), société de capital-risque axée sur l'investissement et le développement des entreprises des sciences de la vie de stade précoce en Europe et au Japon qui ciblent les troubles de santé chroniques, a mené l'investissement de série A.

AdipoPharma emploie une approche novatrice pour le traitement du diabète de type 2. Contrairement à la plupart des médicaments actuels contre le diabète qui se concentrent sur les symptômes de la maladie, le médicament d'AdipoPharma, PATAS, traite la résistance à l'insuline, la cause fondamentale du diabète de type 2. PATAS a été conçu en travaillant sur les cellules graisseuses du nom d'adipocytes. En restaurant la résistance à l'insuline dans les adipocytes, PATAS restaure également une biosynthèse lipidique saine.

La société a été fondée par son président, Vincent Marion, PhD, MSc, biochimiste de formation et directeur adjoint du Laboratoire de génétique médicale de Strasbourg à l'INSERM, Institut national français de la santé et de la recherche médicale. Le Dr Marion a consacré les 10 dernières années à étudier le rôle crucial, et pourtant souvent négligé, que jouent les adipocytes dans le diabète de type 2.

« Ce financement constitue un immense pas en avant pour AdipoPharma et notre quête visant à traiter la résistance à l'insuline, cause principale du diabète de type 2 », a déclaré le Dr Marion. « Il nous permettra d'avancer rapidement pour franchir les étapes majeures de développement de notre produit. Nous nous réjouissons de débuter les essais cliniques cette année avec le premier médicament ciblant spécifiquement la résistance à l'insuline dans les adipocytes. »

La nouvelle approche d'AdipoPharma vis-à-vis du diabète a déjà suscité un engouement concernant une maladie qui n'a fait l'objet d'aucun nouveau développement thérapeutique depuis plus d'une décennie. L'étude sur PATAS a été publiée en guise d'article scientifique principal dans le numéro d'août du magazine Diabetes. Le Dr Marion s'est exprimé lors de plusieurs conférences clés sur ses recherches révolutionnaires.

AdipoPharma ouvrira un bureau aux États-Unis, à Pittsburgh, tout en se préparant aux essais cliniques qui se dérouleront dans le courant de l'année.

Le Dr Marion a composé une équipe constituée de cadres pharmaceutiques prestigieux et expérimentés, d'anciens membres supérieurs de la FDA et de scientifiques universitaires pour diriger le développement de PATAS. Il a également établi le comité consultatif scientifique d'AdipoPharma, avec des experts mondialement reconnus dans le domaine du diabète de type 2, notamment :

Le Dr Paul Zimmet, président du comité consultatif scientifique et pionnier mondialement reconnu dans le domaine de la recherche sur le diabète et l'obésité

Le Dr Alexander (Zan) Fleming, ancien endocrinologue de premier rang à la FDA

Le Dr Alan Cherrington, ancien président de l'American Diabetes Association



Alain Parthoens, PDG de Newton Biocapital, a commenté : « Nous sommes ravis de soutenir AdipoPharma dans son cheminement visant à fournir un traitement innovant du diabète de type 2 ayant le potentiel de transformer les vies de millions de patients dans le monde. Nous sommes impatients de voir les premières présentations cliniques au cours des mois à venir. »

Newton Biocapital a été rejointe par Good Growth Capital, de Charleston, en Caroline du Sud.

Isabelle Pelletier-Bressac, fondatrice et PDG du cabinet de conseil français AttLeva Conseils, a joué le rôle de conseillère financière. Elle a présenté AdiopoPharma à Newton Biocapital.

Plus de 500 millions de personnes dans le monde ont un diabète de type 2, et ce nombre ne cesse de grandir. Le diabète de type 2 est l'une des principales causes de maladie rénale, d'amputation et de mortalité dans le monde.

À propos d'AdipoPharma

AdipoPharma exploite la force des adipocytes pour le traitement de la résistance à l'insuline, du diabète de type 2 et des troubles connexes. La société a été établie en juillet 2022 pour commercialiser le travail de son fondateur, le Dr Vincent Marion, PhD, MSc, biochimiste de formation et directeur adjoint du Laboratoire de génétique médicale de Strasbourg à l'INSERM, Institut national français de la santé et de la recherche médicale.

Le Dr Marion et son équipe de chercheurs ont consacré plus d'une décennie à identifier des cibles cellulaires en se concentrant sur le rôle des adipocytes dans les maladies métaboliques qui ont été inspirées par les maladies génétiques rares. PATAS, un peptide thérapeutique, est le résultat de cette recherche et le premier représentant d'une nouvelle catégorie de médicaments baptisée « Adipeutics ».

Il a été démontré que PATAS restaure une biosynthèse lipidique saine dans les adipocytes chez des modèles animaux malades et il devrait être le premier médicament contre le diabète à avoir des effets bénéfiques considérables sur la résistance à l'insuline, le diabète de type 2, l'élimination de la plaque de cellules bêta pancréatiques, la stéatose hépatique et la fibrose en corrélation avec des niveaux réduits de céramide.

AdipoPharma SAS est basée à Strasbourg, en France, et possède un bureau aux États-Unis, à Pittsburgh. www.adipopharma.com

À propos de Newton Biocapital

Newton Biocapital (« NBC ») est une société de capital-risque axée sur les entreprises des sciences de la vie de stade précoce ciblant les troubles de santé chroniques. NBC fait partie des huit sociétés de capital-risque certifiées par l'AMED au Japon pour stimuler l'écosystème pharmaceutique et est la seule à compter des bureaux au Japon et en Europe. L'équipe diversifiée d'experts de NBC et sa présence au Japon et en Europe lui permettent d'identifier et de sélectionner les entreprises les plus prometteuses sur la base de l'écosystème de recherche remarquable dans ces deux régions. NBC fournit des opportunités d'investissement pouvant aider les patients et la société, ainsi que favoriser la croissance des écosystèmes biotechnologiques japonais et européen.

NBC est un investisseur actif et tire parti de son expertise pour aider les sociétés de son portefeuille à se concentrer sur la conception d'essais cliniques et les indications appropriées, les aidant ainsi à progresser avec succès au cours des phases précoces difficiles de développement de médicaments jusqu'aux essais de validation chez les patients. NBC permet une transposition rapide, efficace et rentable de la science aux essais de validation chez les patients, attirant des acquéreurs potentiels et débloquant de la valeur à la fois pour les patients, les sociétés et les investisseurs.

www.newtonbiocapital.com

