Investeringsforeningen Sparinvest - anmodning om suspension af enkelte afdelinger grundet Bank Holiday

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder anmodes om suspension af enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Sparinvest fra mandag den 23. januar til og med onsdag den 25. januar.

Følgende fonde er omhandlet:

Orderbookcode Afdelingsnavn ISIN SPIVEMKLA Sparinv Value Emerging Markets KL A DK0010304856 SPIEMIKL Sparindex INDEX Emerging Markets KL DK0060300762

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Dirk Schulze