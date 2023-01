Atos coordonne SUNRISE, le projet de protection des infrastructures européennes contre les catastrophes majeures

English French

Madrid, le 23 janvier 2023 - Atos coordonnera un groupe de 41 organisations publiques et privées qui travailleront ensemble, au cours des trois prochaines années, sur le projet SUNRISE. Ce projet a pour but de développer un ensemble de technologies et de solutions qui amélioreront la résilience des infrastructures critiques face à l'impact des pandémies et des risques pertinents liés au changement climatique ou à la pénurie de ressources. Ce faisant, il permettra de garantir la plus grande disponibilité, fiabilité et continuité des équipements critiques tels que les transports, l'énergie, l'eau et la santé.



L'objectif de SUNRISE est d'établir une collaboration intersectorielle et transfrontalière grâce à laquelle les opérateurs de ces infrastructures pourront partager les meilleures pratiques entre eux. Le projet identifiera leurs besoins respectifs et développera des outils technologiques avancés pour y répondre. La diversité des organisations participant à SUNRISE permettra aux chercheurs de comprendre en détail les risques spécifiques de chaque pays de l'UE et d'adapter la réponse.

Outre la coordination du projet et la participation en tant que fournisseur de technologie, Atos participera à l'analyse des services vitaux des infrastructures critiques et à la conception des outils SUNRISE, en mettant l'accent sur la résilience cyber-physique et l'inspection à distance de ces infrastructures. Atos fournira une solution de renseignement sur les menaces et effectuera une évaluation dynamique des risques par la détection visuelle des anomalies, la génération de modèles 3D et l'inspection par drone. En outre, elle participera à la préparation et au déploiement du plan de développement, et dirigera la coordination, l'administration ainsi que le contrôle de la qualité et des risques de l'ensemble du projet.

Lors de la présentation de SUNRISE, qui s'est tenue à l'Université polytechnique de Madrid, le coordinateur du projet, Antonio Álvarez, de l’équipe cybersécurité du pôle d’innovation (ARI) d’Atos Iberia, a expliqué que ces infrastructures critiques sont extrêmement importantes pour nos sociétés, « mais les opérateurs de services essentiels et les autorités européennes ne sont pas encore suffisamment équipés pour faire face aux risques qui mettent leur résistance à l'épreuve ».

La recherche dans le cadre du projet SUNRISE avance rapidement, et les partenaires ont déjà animé une série d'ateliers avec les opérateurs d'infrastructures critiques en Espagne, en Italie et en Slovénie, au cours desquels ils ont recueilli des connaissances de première main, fondamentales pour le développement du projet. Les résultats de la recherche seront testés dans 18 infrastructures dans 8 pays différents.

Le projet, financé à hauteur de 11 millions d'euros par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon Europe, est coordonné par Atos à travers ARI (Atos Research and Innovation), son pôle d'innovation basé à Madrid. Plus d'informations sur SUNRISE sur Twitter et LinkedIn.

Horizon Europe

Horizon Europe est le principal programme de financement de l'UE pour la recherche et l'innovation. Il lutte contre le changement climatique, contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et stimule la compétitivité et la croissance de l'UE. Le programme facilite la collaboration et renforce l'impact de la recherche et de l'innovation dans le développement, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l'UE, tout en répondant aux défis mondiaux.

Il soutient la création de connaissances et de technologies d'excellence, ainsi que leur meilleure diffusion. Il crée des emplois, assure la pleine participation des talents de l'UE, stimule la croissance économique, favorise la compétitivité industrielle et optimise l'impact des investissements au sein d'un Espace européen de la recherche renforcé.

