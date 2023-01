Laporan tentang Praktik Tata Kelola Keberlanjutan dari 30 Bank Global Terbesar Mendapati Temuan Menarik

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Italian

LONDON, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Morrow Sodali dan Nestor Advisors - Perusahaan Morrow Sodali, dengan senang hati mengumumkan penerbitan laporan “Governance of sustainability in the largest global banks: A study of the top 30 European and North American banks.” (Tata kelola keberlanjutan di bank-bank global terbesar: Penelitian tentang 30 bank Eropa dan Amerika Utara teratas)



Laporan ini mengamati praktik tata kelola keberlanjutan dari 30 bank Eropa dan Amerika Utara terbesar. Dalam mempersiapkan Laporan, kami menelaah berbagai dokumentasi yang tersedia untuk umum dan mewawancarai perwakilan dari 15 bank terkemuka, termasuk sembilan ketua dewan, anggota dewan lainnya, dan pejabat eksekutif senior. Para narasumber mengungkapkan informasi tentang berbagai praktik yang dijalani bank dan alasan bank memilih praktik tersebut. Laporan yang dihasilkan membandingkan bank-bank dari beberapa titik data serta menganalisis temuan ini terhadap indeks ganda berupa keberlanjutan dan kinerja keuangan.

Stilpon Nestor, penulis utama Laporan menjelaskan, “Keberlanjutan adalah salah satu masalah besar yang dihadapi bank dan para pemimpinnya. Pemegang saham dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, mengharapkan bank untuk bersikap proaktif dalam keberlanjutan. Dari aspek strategi, “penghijauan buku” adalah tantangan besar, terutama di pasar dengan sektor “cokelat” yang besar. Dari aspek risiko, beberaparegulator mengharapkan bank untuk mengintegrasikan risiko keberlanjutan dalam kerangka kerja manajemen risiko inti dan kategori utamanya. Mereka juga mengharapkan perspektif keberlanjutan yang jelas dari kerangka kerja selera risiko. Untuk dapat mencapai tujuan di bidang-bidang ini, bank global telah menata ulang pengaturan tata kelola dan organisasi yang ada serta mengembangkan beberapa lagi yang baru. Laporan kami mengamati pengaturan ini serta mendapati temuan menarik, yang terkadang berlawanan dengan intuisi.”

Di antara temuan ini, masalah keahlian dewan terkait keberlanjutan menjadi sorotan. Semua bank yang kami wawancarai tidak menilai memiliki pakar keberlanjutan di dewan sebagai suatu prioritas. Prioritas mereka adalah menjadikan anggota dewan yang ada sekarang lebih memahami bidang keberlanjutan. Dengan kata lain, mereka menekankan pengembangan keahlian direktur.

Bagaimana struktur dewan itu sendiri menjawab isu keberlanjutan? Dalam banyak kasus, ini dilakukan dengan cara membentuk suatu komite baru. Namun demikian, struktur sering kali mencerminkan tingkat kematangan isu di suatu bank. Salah satu temuan menarik dalam Laporan ini adalah bank yang semakin maju dalam “spektrum kematangan” telah meniadakan komite khusus serta mendiskusikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi dan selera risiko yang umum.

Temuan penting lainnya terkait peran manajemen dalam memastikan semua fungsi bisnis memperkuat kemampuan mereka dalam memahami keberlanjutan. Ini adalah masalah yang menyentuh semua bidang bisnis dalam suatu bank, entah itu bank korporat, ritel, atau swasta, serta fungsi risiko, keuangan, dan audit internal. Itu sebabnya sebagian besar bank global telah membentuk komite manajemen senior untuk mengawasi pekerjaan transversal ini. Senioritas anggota komite ini adalah kuncinya. Pada 50% bank, CEO sendiri yang memimpin komite yang mengoordinasikan senior ini.

Sebagian besar bank juga telah menyertakan parameter keberlanjutan dalam pendekatan remunerasi eksekutif mereka. Laporan mendapati bahwa dalam bank yang menunjukkan kinerja terbaik, pertimbangan keberlanjutan memiliki “bobot” yang relatif signifikan di antara faktor lainnya dalam menentukan variabel kompensasi.

Kami berharap Anda mendapatkan manfaat dari penelitian ini, dan bahwa temuan ini akan membantu dari perspektif semua pemangku kepentingan. Klik di sini untuk meminta Laporan secara lengkap.

