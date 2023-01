Il Rapporto sulle pratiche di governance della sostenibilità delle 30 maggiori banche a livello globale rivela conclusioni interessanti

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Italian

LONDRA, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Morrow Sodali e Nestor Advisors, una società di Morrow Sodali, sono liete di annunciare la pubblicazione del Rapporto “Governance of sustainability in the largest global banks: A study of the top 30 European and North American banks”. (Governance della sostenibilità nelle maggiori banche globali: uno studio sulle 30 principali banche europee e nordamericane)

Il Rapporto prende in esame le pratiche di governance della sostenibilità delle 30 maggiori banche europee e nordamericane. Per la stesura del Rapporto, abbiamo esaminato vari documenti accessibili e abbiamo intervistato i rappresentanti di quindici banche leader, tra cui nove presidenti del consiglio di amministrazione, altri membri del consiglio di amministrazione e dirigenti senior. Gli intervistati hanno fatto luce sulle diverse pratiche e sui motivi per cui le banche hanno scelto di perseguirle. Il Rapporto mette a confronto le banche su diversi elementi e ne analizza i risultati rispetto a un doppio indice di sostenibilità e di performance finanziaria.

Stilpon Nestor, principale autore del Rapporto, ha dichiarato: “La sostenibilità è uno dei grandi temi che le banche e la loro leadership devono affrontare. Gli azionisti e i vari stakeholder, comprese le autorità di regolamentazione, si aspettano che le banche siano proattive in materia di sostenibilità. Dal punto di vista della strategia, la grande sfida consiste nell’individuazione di iniziative sostenibili soprattutto nei mercati con grandi settori “marroni”. Sul fronte del rischio, alcune autorità di regolamentazione richiedono alle banche di integrare il rischio di sostenibilità nel quadro di gestione del rischio principale e delle sue categorie chiave e di introdurre anche una chiara prospettiva di sostenibilità nel quadro della propensione al rischio. Al fine di ottenere risultati in questi ambiti, le banche globali hanno rimodellato la governance e gli accordi organizzativi esistenti e ne hanno sviluppati di nuovi. Il nostro Rapporto esamina questi accordi e giunge a risultati interessanti, a volte controintuitivi”.

Tra questi risultati, è stata evidenziata la questione delle competenze del consiglio di amministrazione in relazione alla sostenibilità. Tutte le banche intervistate non considerano prioritaria la presenza di esperti in materia di sostenibilità nel CdA. Invece, la loro priorità è rendere gli attuali membri più consapevoli in materia. In questo senso, pongono l’accento sullo sviluppo delle competenze degli amministratori.

Come si organizza un consiglio di amministrazione per affrontare il tema della sostenibilità? In molti casi, viene creato un nuovo comitato. Tuttavia, la struttura spesso riflette il livello di maturità delle questioni in una banca. Un dato interessante emerso dal Rapporto è che le banche più avanzate nello “spettro di maturità” hanno abbandonato i comitati speciali e discutono la sostenibilità all’interno della strategia generale e della propensione al rischio.

Un altro risultato chiave riguarda il ruolo della direzione nel garantire che tutte le funzioni aziendali migliorino le loro capacità di comprendere la sostenibilità. Si tratta di una questione che tocca tutte le aree di business di una banca, che si tratti di una banca d’impresa, di una banca per clientela retail o di una banca privata, così come le funzioni di rischio, finanza e controllo interno. Per questi motivi, la maggior parte delle banche globali ha creato dei comitati di gestione senior per supervisionare questo processo trasversale. Il livello gerarchico dei membri del comitato è fondamentale. Nel 50% delle banche, sono gli stessi CEO a dirigere questo comitato di coordinamento senior.

La maggior parte delle banche ha incluso anche i parametri di sostenibilità nel proprio approccio alla retribuzione dei dirigenti. Il Rapporto rileva che nelle banche con le migliori performance, le considerazioni sulla sostenibilità hanno un “peso” relativamente significativo tra gli altri fattori nella determinazione della retribuzione variabile.

Ci auguriamo che troviate interessante questo studio e che i risultati siano utili dal punto di vista di tutti gli stakeholder. Fare clic qui per richiedere il Rapporto completo.

