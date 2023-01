Relatório sobre as práticas de governança sustentável dos 30 maiores bancos mundiais revela resultados interessantes

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Italian

LONDRES, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Morrow Sodali e a Nestor Advisors - uma Empresa da Morrow Sodali, têm o prazer de anunciar a publicação da "Governança sustentável dos maiores bancos mundiais: Um estudo dos 30 principais bancos europeus e norte-americanos”.



O relatório examina as práticas de governança sustentável dos 30 maiores bancos europeus e norte-americanos. Para realizar o Relatório, analisamos vários documentos públicos e entrevistamos representantes de quinze bancos líderes, incluindo nove presidentes de conselho, outros membros do conselho e executivos seniores. Os entrevistados explicam as diferentes práticas e o motivo dos bancos optarem por elas. O relatório compara os bancos em vários pontos de dados e analisa essas informações em relação a um índice duplo de sustentabilidade e desempenho financeiro.

Stilpon Nestor, principal autor do relatório, disse: “A sustentabilidade é um dos grandes problemas enfrentados pelos bancos e sua liderança. Acionistas e várias partes interessadas, incluindo reguladores, esperam que os bancos sejam proativos quanto à sustentabilidade. Do ponto de vista estratégico, a “ecologização do livro” é o grande desafio, especialmente nos mercados com grandes setores “marrons”. Do ponto de vista do risco, alguns reguladores esperam que os bancos integrem o risco da sustentabilidade na estrutura principal de gestão de riscos e suas principais categorias. Eles também esperam uma perspectiva clara de sustentabilidade na estrutura do apetite ao risco. Para um bom desempenho nessas áreas, os bancos mundiais reformularam a governança e os pactos organizacionais existentes e desenvolveram alguns novos. Nosso relatório examina esses pactos e revelando pontos interessantes que, às vezes, chegam a ser contraintuitivos.

Dentre os resultados, destacamos a questão das habilidades dos conselhos quanto à sustentabilidade. Nenhum banco entrevistado considera prioritário ter especialistas em sustentabilidade no conselho. A prioridade é tornar seus atuais membros do conselho mais conscientes da sustentabilidade. Nesse sentido, os bancos enfatizam o desenvolvimento das habilidades do diretor.

Como um conselho se estrutura para abordar a sustentabilidade? Em muitos casos, isso é feito através da criação de uma nova comissão. No entanto, a estrutura geralmente reflete o nível de maturidade em relação às questões de um banco. Um ponto interessante do Relatório é que os bancos mais avançados no “espectro da maturidade” eliminaram os comitês especiais e passaram a discutir a sustentabilidade como parte da estratégia geral e do apetite ao risco.

Outro ponto importante está relacionado ao papel da administração em garantir que todas as funções dos negócios fortaleçam sua capacidade de entender a sustentabilidade. Esta é uma questão que toca todas as áreas de negócios de um banco, seja um banco corporativo, de varejo ou privado, bem como funções de risco, finanças e auditoria interna. É por isso que a maioria dos bancos mundiais criou comitês de gerenciamento sênior para supervisionar esse trabalho transversal. O tempo de serviço dos membros desta comissão é fundamental. Em 50% dos bancos, os próprios CEOs estão liderando esse comitê de coordenação sênior.

A maioria dos bancos também incluiu parâmetros de sustentabilidade na sua abordagem quanto à remuneração dos executivos. O relatório conclui que, nos bancos com melhores, as considerações de sustentabilidade têm um “peso” relativamente significativo, entre outros fatores, na determinação da remuneração variável.

Esperamos que este estudo seja informativo e que explorem pontos úteis para todas as partes interessadas. Clique aqui para solicitar o Relatório na íntegra.

