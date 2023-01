关于全球 30 家最大银行可持续性治理实践的报告提出了有趣的发现

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Italian

伦敦, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Morrow Sodali 与 Nestor Advisors (Morrow Sodali 旗下公司)欣然宣布出版 “Governance of sustainability in the largest global banks: A study of the top 30 European and North American banks.” (全球最大银行的可持续性治理:对欧洲和北美前 30 大银行的研究)



本报告考察了 30 家欧洲和北美最大银行的可持续性治理实践。在编制报告时,我们查看了各种公开的文件,并采访了 15 家主要银行的代表,包括 9 位董事会主席、其他董事会成员和高级管理人员。受访者们阐述了各种不同的实践,以及银行选择采用这些实践的原因。由此产生的报告对多个数据点的银行进行了比较,并根据可持续性和财务绩效的双重指数对这些结果进行了分析。

该报告的主要作者 Stilpon Nestor 表示:“可持续性是银行及其领导层面临的重大问题之一。股东和包括监管机构在内的各种利益相关者都希望银行在可持续性方面积极主动。在战略方面,“书中的绿色化行动”是一大挑战,尤其是在拥有大型“棕色”部门的市场。在风险方面,一些监管机构期望银行将可持续性风险纳入核心风险管理框架及其重要类别。他们还期望风险偏好框架中有明确的可持续性视角。为了在这些领域实现目标,全球银行重塑了现有的治理和组织安排,并制定了一些新的安排。我们的报告查看了这些安排,并得出了有趣的、有时违反直觉的结论。”

在这些调查结果中,突出了与可持续性相关的董事会技能问题。我们采访的所有银行都不认为董事会中有可持续发展专家是优先事项。他们的首要任务是让现有董事会成员更加了解可持续发展领域。从这个意义上说,他们强调发展董事会技能。

董事会如何建立自己的结构来解决可持续性问题?很多情况下,是通过成立一个新的委员会来实现。但是,结构通常反映了银行中这些问题的成熟度等级。报告中一个有趣的发现是,在“成熟度曲线”中领先的银行已经取消了专门委员会,并将可持续性作为总体战略和风险偏好的一部分进行了讨论。

另一个重要发现涉及管理层在确保所有业务职能部门加强其理解可持续性的能力方面的作用。这是一个涉及银行(无论是公司银行、零售银行还是私人银行)所有业务领域,以及风险、财务和内部审计职能的问题。这就是为什么大多数全球银行都成立了高级管理委员会来监督这项横向工作。这个委员会成员的资历很重要。在 50% 的银行中,由首席执行官亲自领导这个高级协调委员会。

大多数银行的高管薪酬方案中也包含了可持续性参数。该报告发现,在表现最佳的公司中,可持续性因素在确定可变薪酬的其他因素中具有相对重要的“权重”。

我们希望您能发现这项研究富有洞察力,并且从所有利益相关者的角度来看,这些研究结果会有所帮助。 点击此处 获取完整报告。

