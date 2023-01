對30間最具規模全球性銀行可持續發展管治實踐的報告得出有趣的研究結果

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Italian

倫敦, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Morrow Sodali 與 Morrow Sodali 旗下的 Nestor Advisors 共同欣然宣佈刊發《Governance of sustainability in the largest global banks: A study of the top 30 European and North American banks》(最具規模全球性銀行可持續發展管治:一項有關歐洲及北美30間最大銀行的研究)。



該報告檢討了歐洲及北美30間最大銀行的可持續發展管治實踐。在編製報告時,我們審閱了各種可供公眾取閱的文件,並對15間主要銀行的代表進行了訪談,其中包括9名董事會主席、其他董事會成員及高管。受訪者闡明了不同的做法,以及銀行選擇這些做法的原因。該報告通過多個數據點對這些銀行進行比較,並根據由可持續發展與財務表現組成的雙重指數,對這些結果進行了分析。

該報告的主要作者Stilpon Nestor表示:「可持續發展是銀行及其領導層面臨的重大問題之一。股東及包括監管機構在內的各種利益相關者期望銀行在可持續發展方面積極主動。策略方面,『賬簿綠化』是一項巨大挑戰,特別是在大型『棕色』行業的市場。風險方面,一些監管機構希望銀行將可持續性風險納入核心風險管理框架及其主要類別。他們亦預期在風險胃納框架中包括明確的可持續發展觀點。為了在這些領域取得成果,多間全球性銀行已經改變現有的管治及組織安排,並制定了一些新安排。我們的報告審閱了該等安排,並得出有趣甚至有時違反直覺的研究結果。」

在該等研究結果中,與可持續發展相關的董事會技能問題是值得一提的。我們訪談的所有銀行均沒有將董事會擁有可持續發展專家作為優先事項。他們的首要重心是讓現有的董事會成員更了解可持續發展領域。就此而言,他們強調的是董事技能的發展。

董事會本身如何組成,才能解決可持續發展問題?在許多情況下,這要透過建立新的委員會來達到。但是,架構往往反映了一間銀行有關各種問題的成熟度。該報告的一個有趣研究結果是「成熟度」較高的銀行已經取消了特別委員會,並將可持續發展作為整體策略及風險胃納的一部分加以討論。

另一個主要研究結果涉及管理層在確保所有業務部門加強理解可持續發展的能力時具有的角色。這是一個涵蓋銀行所有業務領域的問題,無論是企業、零售還是私人銀行,以及風險、財務及內部審計部門,均有涉及。這正是為何大多數全球性銀行已設立高管委員會來監督此項橫向工作。委員會成員的資歷是關鍵。半數受訪銀行由首席執行官親自領導該高層協調委員會。

大多數銀行亦在其高管薪酬方法中引入了可持續發展參數。該報告發現,對於表現最佳的銀行,可持續發展考慮因素在釐定可變薪酬時具有相對重要的「權重」。

希望各位認為此項研究具有見地,而研究結果將會對所有利益相關者有所幫助。 點擊此處 可查閱完整報告。

關於MORROW SODALI

Morrow Sodali是為全球企業客戶提供策略諮詢及股東服務的領先供應商。該公司為企業董事會及高管提供與企業管治、ESG、股東及債券持有人通訊和參與、資本市場情報、收集投票委託書、股東維權行動和併購相關的策略諮詢和服務。

Morrow Sodali總部位於紐約和倫敦,在各主要資本市場均擁有辦事處及合作夥伴,為80多個國家的1,000多個企業客戶提供服務,當中包括許多全球最具規模的跨國公司。除上市公司和私人公司外,其客戶還包括金融機構、互惠基金、交易所買賣基金 (ETF)、證券交易所及會員協會。

如需了解更多資訊,請瀏覽 morrowsodali.com .

關於NESTOR ADVISORS

Nestor Advisors是Morrow Sodali的專業委員會及管治諮詢附屬公司。該公司是一間全球諮詢公司,專門從事企業管治、可持續發展及組織設計,並與金融機構、公司及非營利組織的董事會和高級管理層合作,以完善決策、組織架構、控制及激勵措施。

與Morrow Sodali全面整合後,兩間公司共同為Morrow Sodali的全球客戶群提供企業管治、ESG、可持續發展及利益相關者參與的全面諮詢服務。

我們的服務範圍廣泛,包括全面評估而對一間公司的管治體系進行重大重整、董事會評價、集團管治、董事會培訓、風險管理以及制定具體政策和控制措施。無論服務範圍如何,我們的服務始終根據客戶的需要度身設計。

如需了解更多資訊,請瀏覽 nestoradvisors.com .

