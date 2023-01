English French

Fin du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux

Reims, le 23 janvier 2023

Estimant qu’il n’y avait plus d’utilité à maintenir son contrat de liquidité, Vranken-Pommery Monopole a mis un terme au contrat conclu avec Kepler Cheuvreux le 3 juin 2019. Cette résiliation a pris effet le 31 décembre 2022 après bourse.

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux

Au 31 décembre 2022 après bourse, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 744 titres Vranken-Pommery Monopole

95 893,29 € en espèces

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 521 titres Vranken-Pommery Monopole

96 647,50 € en espèces

Et que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 993 titres Vranken-Pommery Monopole

30 423,40 € en espèces

A propos de Vranken-Pommery Monopole :

Vranken-Pommery Monopole est un acteur majeur en Europe et le deuxième acteur Champenois.

Le groupe gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins, et de la distribution et commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ; les Portos Rozes et Sao Pédro, et des vins du Douro Terras do Grifo ; les Camargue Domaine Royal de Jarras, Pink Flamingo, et Provence Chateau La Gordonne ; les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, et Brut de France.



Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris (code « VRAP ») et Bruxelles (code VRAB »). Code ISIN : FR0000062796.

Contacts

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr



Presse

Laurent Poinsot, + 33 1 53 70 74 77 lpoinsot@image7.fr

Claire Doligez, +33 1 53 70 74 25, cdoligez@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

