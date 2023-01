French English

TechnoVision 2023 : Right the technology, write the future1

La dernière édition de ce rapport phare sur les tendances technologiques donne aux dirigeants les moyens de prendre des décisions de transformation qui profiteront à leur entreprise et à la société.

Paris, 23 janvier 2023 – Capgemini publie aujourd’hui son rapport TechnoVision 2023 Right the Technology, Write the Future qui met en lumière les principales tendances technologiques, afin d’aider les dirigeants à répondre aux questions clés qu’ils se posent lorsqu’ils élaborent leurs plans de transformation axés sur la technologie. Ce rapport plaide pour la prise en compte de la raréfaction des ressources. C’est aussi le premier du genre à être illustré par des visuels générés par l’intelligence artificielle.

Chaque entreprise est désormais une entreprise technologique : la technologie est intégrée à tous les enjeux business. Pourtant, en 2023, l’éventail de choix est plus vaste que jamais, dans divers domaines tels que l’intelligence artificielle créative/générative, le cloud, l’edge computing, l’internet des objets, les processus intelligents d’automatisation, le métavers, le Web 3.0 et même la biotechnologie et l’informatique quantique. TechnoVision est un cadre de référence qui permet aux chefs d’entreprise, aux directeurs et aux professionnels de l’innovation de se faire un avis sur les tendances technologiques et faire les bons choix du point de vue de la création de valeur business mais aussi plus largement du développement durable ou de l’éthique.

Les bons choix technologiques pour un impact sociétal positif

Dans un contexte de pression accrue sur les ressources (énergie, eau, matières premières, puces électroniques, fiabilité des chaînes d’approvisionnement, emprunts à taux faibles, talents qualifiés…), TechnoVision 2023 plaide pour choisir des solutions et innovations technologiques qui non seulement préparent au mieux l’avenir de l’organisation, mais ont aussi un impact sociétal concret et positif.

« TechnoVision 2023 offre des réponses pratiques à certaines des questions clés que se posent les chefs d’entreprises, les directeurs et professionnels de l’innovation lorsqu’ils ont des choix technologiques à faire en matière de transformation de l’entreprise : que l’on soit en quête de résilience et d’agilité, de nouveaux modes de croissance, de durabilité, de frugalité ou de faire les choses différemment, nous savons que la technologie fait partie intégrante de l’équation, » affirme Pascal Brier, directeur de l'Innovation de Capgemini et membre du Comité exécutif du groupe.

Elaboré par le comité Technologie, Innovation et Ventures (TIV) de Capgemini, TechnoVision s’appuie sur un réseau international d’experts qui étudient, évaluent, synthétisent et déploient les évolutions technologiques dans divers domaines. L’édition 2023 reste fidèle à sa vision : un guide fiable, accessible, pertinent et pratique qui aide à faire les bons choix et à concevoir des stratégies et plans de transformation d’entreprise axés sur la technologie.

Sept tendances mises en lumière cette année :

L’Internet des jumeaux numériques : effectuer diverses simulations de différents types d’objets qui communiquent ensemble, comme des voitures qui interagissent sur la route, nécessite l’interconnexion des jumeaux numériques à travers les bons protocoles, transformant l’Internet des objets (« IoT ») en Internet des jumeaux numériques. Ce réseau de jumeaux numériques sera clé pour réduire la complexité des défis opérationnels, explorer et tester facilement des alternatives, et faire converger les expériences virtuelles et réelles.

: Dans le monde des organisations internationales inviolables grâce à la blockchain appelées organisations autonomes décentralisées (DAO), la distribution du pouvoir est collective et « hétérarchique » : il s’agit de coopération sans subordination à un pouvoir central, qui se concentre uniquement sur la création de valeur et la réalisation d’objectifs communs. Les DAO permettent des modèles de gouvernance uniques, légers mais robustes, s’appuyant sur un groupe de contributeurs engagés et animés par des valeurs communes. Données Net Ø : Les données sont clés pour atteindre ses objectifs climatiques, toutefois, elles doivent être elles-mêmes durables : la chasse aux données inutiles est lancée. Pour ce faire, les entreprises doivent acquérir les compétences, les outils et la culture nécessaires pour mesurer, prévoir et agir sur leurs émissions sur toute leur chaîne de valeur. La collaboration avec leur écosystème sur l’ensemble de leur chaîne de valeur est essentielle pour obtenir des données fiables, particulièrement celles du scope 3. Il s’agit avant tout de sélectionner intelligemment les données vraiment utiles et prendre conscience que les ‘big data’ ne sont pas toujours les meilleures données.

: Le développement d’applications doit moins consommer de ressources et d’énergie mais aussi maximiser leur performance. Les logiciels ne sont pas eux-mêmes responsables de leur consommation d’énergie ou de leurs émissions nocives. Le problème vient de comment le logiciel est développé, et comment il est utilisé. Mon Cloud à Moi : Les clouds qui sont spécifiques à un secteur, un domaine ou une région particulière rassemblent tout ce dont une organisation a besoin pour ses activités propres, parfaitement packagées sous forme de données, de solutions et de services d’infrastructures prêts à l’emploi mais néanmoins adaptables. Lorsqu’ils sont exploités de manière progressive, les clouds sectoriels présentent de nombreux avantages en matière de rapidité de mise sur le marché, d’optimisation des coûts et des ressources, d’accélération de la croissance, et de conformité réglementaire, tout en recueillant les meilleures pratiques et en favorisant la collaboration entre les partenaires du secteur.

la percée récente des modèles d'IA générative offre de nouvelles possibilités alléchantes pour faire face à la pénurie de compétences, même pour les travaux créatifs ou nécessitant beaucoup de connaissances. Toutefois, pour tirer pleinement parti de ces progrès spectaculaires de l’IA, il sera indispensable de se repencher sur sa dimension éthique. Faire bien, Faire moins, Faire mieux : Tout ce qui est technologiquement possible n’est pas socialement souhaitable. Aussi tentantes que puissent paraître certaines initiatives business et technologiques, nombre d’entre elles exigent beaucoup d’énergie, de temps et de ressources naturelles rares. Considérez l’impact social, éthique et environnemental total de ces initiatives et recherchez les technologies qui contribuent positivement aux objectifs sociétaux.





Le rapport complet est disponible ici : https://technovision.capgemini.com/right-the-technology/

L’annexe dédiée aux décideurs est disponible ici : https://www.capgemini.com/insights/research-library/technovision-2023-trends-for-business-decision-makers

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros en 2021.

