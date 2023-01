COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2022/23 : 41,1 M€

English French

Communiqué de presse

Lesquin, 23 janvier 2023, 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2022/23 : 41,1 M€

ACTIVITÉ 9 MOIS 2022/23 : 118,7 M€ (-4,5%)

NACON (ISIN FR0013482791) annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de son exercice 2022-2023 (période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022).

IFRS – M€ 2022-23



2021-22



Variation en %



Chiffre d’affaires



1er trimestre (avril - juin)



42,4 33,7 +25,8%



2ème trimestre (juillet – septembre)







35,1 39,3 -10,7% 3ème Trimestre (oct.-déc.) (1) 41,1 51,2 -19,6% Jeux 19,1 14,3 +33,6% dont : Catalogue 10,2 8,7 +17,2% Back catalogue 8,8 5,5 +59,5% Accessoires 20,4 34,9 -41,5% Autres(2) 1,6 2,0 -17,3%



Cumul 9 mois (avril-déc.) (1) 118,7 124,2 -4,5% Jeux 66,1 41,6 +59,0% dont : Catalogue 35,6 19,8 +80,1% Back catalogue 30,4 21,8 +39,7% Accessoires 49,0 78,7 -37,8% Autres (2) 3,6 4,0 -8,9%

(1) Données non auditées

(2) Chiffre d’affaires Mobile et Audio

NACON enregistre sur le 3 ème trimestre un chiffre d’affaires de 41,1 M€

Sur la période, les ventes des jeux vidéo et des accessoires ont été pénalisées par la pénurie mondiale de consoles et une gestion drastique des stocks de la part des distributeurs.

JEUX VIDEO : Le chiffre d’affaires Catalogue (nouveaux jeux) progresse de 17,2% à 10,2 M€. Les ventes du trimestre bénéficient des jeux sortis au premier semestre (VampireThe Masquerade®– Swansong, Pro Cycling Manager 2022, Tour De France 2022, SteelrisingTM et Session Skate SimTM) et de la sortie, le 3 novembre dernier, de WRC Generations dont les ventes sont supérieures à l’opus précédent WCR10 lors des deux premiers mois suivant la sortie.

Le Back catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) réalise à nouveau une excellente performance. Son chiffre d’affaires est ainsi en hausse de 59,5% sur le trimestre à 8,8 M€.

ACCESSOIRES : Le chiffre d’affaires Accessoires s’établit à 20,4 M€, en repli de 41,5% sur le trimestre. Depuis le début de l’exercice, la pénurie des consoles nouvelle génération a provoqué une forte baisse du marché mondial des accessoires, conduisant les revendeurs à une grande prudence dans leur politique d'approvisionnement.

Tendances attendues pour le 4 ème trimestre et objectifs 2022 / 23

L’actualité éditoriale du 4ème trimestre sera soutenue, avec la sortie de quatre jeux :

Chef Life et le très attendu Blood Bowl ® 3 sortiront le 23 février 2023,

3 sortiront le 23 février 2023, Clash et Transport Fever 2 Console Edition sont prévus le 9 mars 2023.

Concernant les Accessoires, la fin de la pénurie des consoles de dernière génération devrait conduire à une amélioration des ventes au cours des prochains mois.

Pour l’ensemble de l’exercice, malgré la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, une activité Accessoires en retrait et les tensions rencontrées dans l’approvisionnement des nouvelles consoles, NACON anticipe un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant en légère progression par rapport à l’exercice précédent.

Perspectives pour l’e xercice 2023- 20 24

En 2023-2024, NACON connaîtra une activité éditoriale riche avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur l’exercice dont parmi eux :

The Lord of the Rings Gollum TM , qui sortira au premier semestre 2023-24,

, qui sortira au premier semestre 2023-24, RoboCop : Rogue City,

Gangs of Sherwood,

TestDrive Unlimited Solar Crown.

Parallèlement, les jeux sortis en 2022-23 alimenteront le back catalogue et auront mécaniquement un effet d’accélération de la croissance.

Le marché de l’Accessoires devrait connaitre un rebond grâce à l’augmentation du parc de consoles nouvelle génération ainsi qu’un effet de base plus favorable.



Fort de ce constat, NACON réaffirme sa confiance dans ses perspectives de forte croissance en 2023-24.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires 2022-2023, le 24 avril 2023 après bourse





