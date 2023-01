Esker accélère son développement à l’international avec l’ouverture de sa 15ème filiale, au Benelux

French Dutch

Lyon, le 23 janvier 2023 — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients en renforçant la coopération interentreprises en automatisant les cycles de gestion, annonce l’ouverture d’une nouvelle filiale au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Une implantation qui s’inscrit dans la stratégie “Glocal” d’Esker : une approche à la fois internationale et locale grâce à l’ouverture de filiales.

Quatre ans après l’ouverture de sa dernière filiale à Hong-Kong, Esker renforce sa présence en Europe avec l’ouverture de nouveaux bureaux en Belgique pour couvrir une zone à fort potentiel de croissance pour Esker. Intégré au sein des grandes puissances économiques européennes, le Benelux est un pôle d’attractivité européen majeur pour les grandes entreprises, notamment dans l’industrie et les biotechnologies. Preuve du dynamisme de la région, Esker compte déjà de nombreux clients dans cette zone tels que Abbott, Atlas Copco, Greenyard, Heineken, Ineos et un partenariat fort avec KPMG sur la zone Pays-Bas.

En charge de la zone Benelux pour la filiale France d’Esker depuis 10 ans, cette annonce s’accompagne de la nomination d’Adelin Odent en tant que Country Manager d’Esker Benelux.

“Je suis fier d’accompagner l’expansion d’Esker dans cette zone stratégique. Grâce à un bureau et des équipes dédiées, nous serons au plus près des clients locaux pour les accompagner dans leur transformation numérique des processus administratifs et financiers” précise Adelin Odent, avant d’ajouter : “Nous avons prévu de doubler nos effectifs sur la zone, l’ouverture de cette filiale va accroître notre attractivité vis-à-vis des talents locaux.” “Esker est devenu un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des processus administratifs et financiers : Esker comptabilise plus de 1 000 collaborateurs et une vingtaine de nationalités. L’entreprise est présente sur quatre continents au travers de ses 15 filiales. 65 % du chiffre d’affaires est réalisé à l'international” précise Jean-Michel Bérard, Fondateur et Président du Directoire d'Esker : “Cependant, si notre ADN est international, nous mettons un point d'honneur à avoir une présence locale, au plus près de nos clients, afin de les accompagner au mieux dans leurs enjeux de transformation numérique.”

A propos d’ Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 2 tiers à l’international.

Pièce jointe