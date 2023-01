Esker versnelt internationale uitbreiding met de opening van 15e kantoor, in de Benelux

French Dutch

Lyon, 23 januari 2023 — Esker, het wereldwijde cloudplatform dat bedrijven ondersteunt door financiële en administratieve bedrijfsprocessen te automatiseren, kondigt aan dat het een nieuw kantoor opent in de Benelux. De uitbreiding past in de ‘glocal’ strategie van Esker: een internationale visie met een lokale verankering.



Vier jaar na de opening van zijn jongste kantoor (Hongkong) versterkt Esker zijn aanwezigheid in Europa met een nieuwe vestiging in België – een regio met een sterk groeipotentieel voor de onderneming. Als een van de grote economische machten van Europa oefent de Benelux een grote aantrekkingskracht uit op grote ondernemingen, met name in de industrie en de biotechnologie. Het feit dat Esker al veel klanten heeft in dit gebied, zoals Abbott, Atlas Copco, Greenyard, Heineken en Ineos en een sterk partnerschap met KPMG in Nederland, bewijst hoe dynamisch de regio is.

De aankondiging gaat gepaard met de benoeming van Adelin Odent tot Country Manager voor Esker Benelux. Hij was vanuit het kantoor in Frankrijk al tien jaar verantwoordelijk voor de Benelux.

"Ik ben erg trots dat ik kan bijdragen aan Eskers uitbreiding in deze strategische regio. Met ons nieuwe kantoor en onze enthousiaste teams kunnen we onze lokale klanten van dichtbij ondersteunen bij hun digitale transformatie van administratieve en financiële processen. We zijn van plan om ons personeelsbestand in de regio te verdubbelen en zullen met de opening van het nieuwe kantoor aantrekkelijker worden voor lokaal talent." "Esker is uitgegroeid tot een van 's werelds grootste aanbieders van automatiseringsoplossingen voor administratieve en financiële processen: we stellen meer dan duizend mensen van ongeveer twintig nationaliteiten tewerk. Bovendien zijn we met vijftien kantoren aanwezig op vier continenten. 65% van onze omzet halen we internationaal. Maar hoewel ons DNA internationaal is, maken we er een erezaak van om lokaal verankerd te zijn, zo dicht mogelijk bij onze klanten. Zo kunnen we hen optimaal ondersteunen bij hun digitale transformatie.”

Over Esker

Als wereldwijde marktleider in geautomatiseerde oplossingen voor Procure-to-Pay en Order-to-Cash creëert Esker meerwaarde voor de financiële en administratieve afdelingen van bedrijven en versterkt het de samenwerking tussen ondernemingen.

Aan de hand van zijn cloudplatform ontwikkelt het bedrijf samen met zijn klanten en leveranciers een vruchtbaar ecosysteem waar iedereen baat bij heeft. Dankzij technologieën op basis van artificiële intelligentie (AI) verbeteren de oplossingen van Esker de productiviteit van bedrijven en krijgen die een beter beeld van hoe ze presteren. Tegelijk gaat de samenwerking met hun klanten, leveranciers en werknemers erop vooruit.

Esker, een Frans bedrijf met hoofdkantoor in Lyon, is aanwezig in Europa, Noord-Amerika, Azië/Pacific en Zuid-Amerika. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Growth in Parijs (ISIN-code FR0000035818) en boekte in 2022 een omzet van 159,3 miljoen euro, waarvan twee derde internationaal werd behaald.



Bijlage