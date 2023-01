BUREAU VERITAS : Marc Roussel est nommé Vice-Président exécutif de la division Matières Premières, Industrie & Infrastructures de Bureau Veritas en France et Afrique

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – le 23 janvier 2023

Marc Roussel est nommé Vice-Président exécutif de la division Matières Premières, Industrie & Infrastructures de Bureau Veritas en France et Afrique

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, a le plaisir d’annoncer la nomination de Marc Roussel à compter du 1er mars 2023, en tant que Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), France et Afrique.

Marc Roussel reportera à Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas, et rejoindra le Comité exécutif du Groupe. Il remplacera Jacques Pommeraud, qui a décidé de quitter l’entreprise pour poursuivre un nouveau projet professionnel.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :

« Nous nous réjouissons, Hinda Gharbi – Directrice Générale Adjointe – et moi-même, d’accueillir Marc Roussel au sein du Comité exécutif du Groupe. Sous son impulsion, une nouvelle dynamique de croissance a été donnée à la région Afrique, à la fois grâce au rayonnement de la valeur ajoutée de Bureau Veritas dans l’accompagnement de ses clients sur le continent et grâce à l’accent mis sur les enjeux de durabilité avec le développement des compétences locales, les partenariats avec les écoles et la proximité avec les communautés locales.

Fort de 8 années d’expérience dans le Groupe qui lui confèrent une parfaite maîtrise des métiers de Bureau Veritas et des enjeux de ses clients, Marc mettra à profit sa connaissance des marchés français et africains. Par ailleurs, ses grandes qualités managériales, son attachement profond aux valeurs du Groupe et sa culture commerciale en font le parfait leader pour poursuivre le développement de cette zone, berceau de l’entreprise.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à Jacques Pommeraud pour ses nombreuses contributions au succès de Bureau Veritas et pour l’héritage remarquable qu’il laisse à la division France et Afrique. La transformation opérée en France au cours des cinq dernières années à la fois en termes de vivier de talents, de développement et de pivot du modèle d’affaires sur les services liés à la durabilité, de positionnement de marque, de modernisation des outils et des méthodes de travail a permis d’accélérer fortement la croissance et d’enraciner Bureau Veritas dans sa position de leader sur son marché historique. »

À propos de Marc Roussel

Marc Roussel débute sa carrière en 1990, dans la construction chez GTM. En 1996, il rejoint OTIS Elevator Company pour y développer les activités naissantes de rénovation complète d’ascenseurs en vue d’améliorer la sécurité et de réduire la consommation d’énergie. Il œuvre ensuite au développement, notamment par croissance externe, des activités de Services en France avant de prendre la direction des activités Constructions Neuves pour l’ensemble de la France ainsi que des activités Export.

En 2009, il prend, en plus, la tête de la nouvelle branche, OTIS Afrique, pour, 5 ans après, élargir ses responsabilités avec la direction Afrique de UTC Building Integrated System regroupant les activités de Otis, Carrier et Fire & Security.

C’est en 2015 que Marc rejoint Bureau Veritas en tant que Senior Vice-Président, Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), Afrique. Il définit la déclinaison de la stratégie 2015 – 2020 pour l’Afrique, procède à la réorganisation de la zone et engage fortement la région sur une trajectoire de durabilité, notamment autour de l’inclusion des communautés locales et du développement de la formation des jeunes. En février 2018, il étend son champ d’action en devenant également Président de la division des activités de Services aux Gouvernements.

Marc Roussel est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et détient un MBA de HEC Paris.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 80 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

