TORONTO, 23 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est fière d’annoncer le lancement de « Change The Bill », un projet de design novateur qui vise à promouvoir la réconciliation par l’art. Les Autochtones étaient les premiers habitants du territoire et pourtant, aucune personne autochtone n’a jamais été représentée sur un billet de banque canadien de manière permanente.



La sous-représentation et la marginalisation des femmes autochtones dans la société canadienne sont des problèmes qui persistent depuis trop longtemps et auxquels il faut s'attaquer. Bien que les femmes autochtones aient occupé un rôle crucial dans l’histoire et la culture du pays, elles n'ont pas été représentées dans les médias grand public par le passé et en ont même été exclues. Il est primordial que la population du Canada priorise et amplifie ainsi les voix des femmes autochtones dans les médias et prenne à cœur leur représentation.

Reconnaissant l'importance de cette question, The Local Gallery, à Toronto, présente du 20 au 28 janvier une exposition de billets de 20 $ réimaginés par des artistes autochtones dans le but de sensibiliser la population du Canada aux femmes autochtones et de les autonomiser afin d'atteindre les objectifs de l’AFAC. Ces œuvres d’art visent à honorer des héroïnes autochtones et à mettre en lumière le talent et les contributions des femmes autochtones. Des reproductions de ces œuvres d’art seront offertes au prix de 20 $, et les profits seront entièrement versés à l’artiste. Cette exposition est une étape importante dans la reconnaissance de la communauté autochtone et de ses contributions, en plus d’être une occasion en or de soutenir et d'encourager des artistes autochtones.

« Il ne s’agit pas seulement de mettre l'effigie d'une femme autochtone sur un billet de banque; il s’agit de reconnaître les contributions et la signification des femmes autochtones au Canada et de créer une société hautement inclusive. En sensibilisant les générations futures aux contributions des femmes autochtones et en faisant la promotion d'une compréhension approfondie de leur histoire, on contribue au développement d'une société plus juste et plus équitable pour toute la population canadienne », déclare Lynne Groulx, chef de la direction de l’AFAC.

Le pouvoir de l’art comme outil de changement social et de compréhension culturelle est bien documenté. Les musées et les galeries d'art du monde entier reconnaissent depuis longtemps l’impact de l’art sur les personnes et la société en général. En modulant la mosaïque culturelle des êtres humains depuis des siècles, l’art exerce une influence remarquable sur l’humanité. C’est pourquoi l’AFAC a choisi pour l’aider à amplifier le médium qu’est l’art de faire appel à l’expertise de TAXI, une agence nord-américaine réputée, qui se spécialise en expériences de marque, afin de mettre en lumière les femmes autochtones, qui sont sous-représentées et marginalisées dans la société canadienne.

Ce projet a été mis sur pied en partenariat avec DesignTO, une organisation artistique à but non lucratif qui monte des expositions, des présentations et de la programmation éducative. Pour obtenir plus d'information ou pour faire l'acquisition d'une œuvre, consultez le site Web de Change The Bill. Cliquez ici pour regarder la vidéo d'introduction.

Suivez la campagne sur les réseaux sociaux au moyen du mot-clic #ChangeTheBill.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

L’Association des femmes autochtones du Canada est un organisme autochtone national qui reflète la voix politique des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones au Canada, y compris les citoyennes des Premières Nations, avec ou sans statut ou émancipées, sur et hors réserve, ainsi que les Métisses et les Inuites. Regroupement d’organisations de femmes autochtones de tout le pays, l’AFAC est fondée sur l’objectif commun d’améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien-être social, économique, culturel et politique des femmes autochtones, dans leurs communautés respectives et dans les sociétés canadiennes.

À PROPOS DE TAXI

Ayant célébré ses 30 ans d’activité en 2022, TAXI est une agence nord-américaine axée sur l’expérience clientèle et de marque qui tisse des liens avec les consommateurs par la créativité, la technologie et la culture. Ses bureaux principaux sont situés à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à New York. (NYSE : WPP).

