Comienza el año con ahorros: cámbiate a Verizon Home Internet y obtén hasta 12 meses de Walmart+ por nuestra cuenta

Los clientes nuevos de Home Internet pueden obtener entrega gratuita desde una tienda Walmart, una suscripción a Paramount+, descuentos en gasolina y más



¿Cuál es la noticia? A partir del 26 de enero, cámbiate a Verizon Home Internet y obtén hasta 12 meses de Walmart+ gratis¹: el programa de membresía de Walmart que puede ayudar a los miembros a ahorrar más de $1,300 al año.

¿Para quién es? Clientes nuevos que buscan cambiarse a Verizon Home Internet², todo en la red en la que América confía.

¿Por qué es importante? Por primera vez, Verizon se asocia con Walmart para ofrecer una oferta exclusiva que brinda aún más valor a los clientes en nuestros planes de Internet residencial, con beneficios como entrega gratuita desde las tiendas Walmart, ahorros para miembros en gasolina, acceso a Paramount+ y más.

NUEVA YORK, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon te da aún más razones para deshacerte del cable y cambiarte a Verizon Home Internet. A partir del 26 de enero, los clientes que se cambien a Verizon Home Internet pueden obtener hasta 12 meses de Walmart+ gratis (luego $12.95/mes a partir de entonces), ¡un valor anual de $155!

Walmart+ es un servicio de membresía que puede ayudar a los clientes a ahorrar más de $1,300 cada año, que une beneficios en la tienda y en línea para ahorrar dinero y tiempo a los clientes. Los beneficios incluyen³:

Entrega gratis de Walmart: Obtén comestibles frescos y más con tarifas de entrega de $0, todo a los mismos precios bajos que en tienda (¡eso significa que no hay recargos en el precio de los artículos!).

Obtén comestibles frescos y más con tarifas de entrega de $0, todo a los mismos precios bajos que en tienda (¡eso significa que no hay recargos en el precio de los artículos!). Envío gratis en Walmart sin pedido mínimo: ¡Incluso pedidos pequeños cuentan con envío gratis! Elige entre una gran variedad de artículos elegibles y nunca pagues tarifas de envío.

¡Incluso pedidos pequeños cuentan con envío gratis! Elige entre una gran variedad de artículos elegibles y nunca pagues tarifas de envío. Descuentos en gasolina: ahorra hasta 10 centavos por galón de gasolina en más de 14,000 ubicaciones en todo el país, incluidas las estaciones Exxon, Mobil, Walmart y Murphy.

ahorra hasta 10 centavos por galón de gasolina en más de 14,000 ubicaciones en todo el país, incluidas las estaciones Exxon, Mobil, Walmart y Murphy. Paramount+ Essential: disfruta de más de 40,000 episodios, películas exitosas, deportes en vivo y más con una suscripción a Paramount+ sin costo adicional.

disfruta de más de 40,000 episodios, películas exitosas, deportes en vivo y más con una suscripción a Paramount+ sin costo adicional. Recompensas de Walmart para miembros: Obtén recompensas en artículos elegibles en línea y en la tienda para usar en futuras compras de Walmart.

Obtén recompensas en artículos elegibles en línea y en la tienda para usar en futuras compras de Walmart. Acceso anticipado exclusivo: los miembros disfrutan de precios especiales, lanzamientos de productos, ofertas de Black Friday en línea y más.

los miembros disfrutan de precios especiales, lanzamientos de productos, ofertas de Black Friday en línea y más. "Scan & Go" móvil en tienda: usa tu teléfono para escanear artículos mientras compras en tienda y paga sin contacto. ¡Rápido y fácil!

usa tu teléfono para escanear artículos mientras compras en tienda y paga sin contacto. ¡Rápido y fácil! Acceso a otras ofertas por tiempo limitado.

“Verizon Home Internet ya tiene un valor increíble, pero queríamos brindarles a nuestros clientes aún más, por lo que nos asociamos con Walmart para ofrecerles acceso a ahorros en gastos domésticos críticos como gasolina y comestibles, además de todos los otros increíbles beneficios que Walmart+ ofrece”, dijo John Granby, Senior Vice President of Home Readiness and Orchestration de Verizon.

Combina tu servicio móvil con Verizon Home Internet

Nuestro galardonado Fios Home Internet, nuestro 5G Home Internet y LTE Home Internet en la red en la que América confía están todos disponibles para los clientes a tan solo $25 por mes con AutoPay y un plan móvil 5G premium existente⁴, sin cargos adicionales, cargos por equipos, contratos anuales o topes de datos.

Además, para que tu dinero rinda aún más, puedes unirte a Verizon en nuestro plan Welcome Unlimited, con llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados en la red nacional 5G de Verizon, por solo $25 por línea al mes por cuatro líneas cuando traes cuatro teléfonos⁵. ¡Y el precio está garantizado por tres años! No es necesario comprar un teléfono nuevo. Solo trae el que tienes, es así de fácil.

Para obtener más información sobre los servicios de Internet residencial de Verizon, visita tu tienda Verizon más cercana o visita verizon.com/home e ingresa tu dirección para ver qué servicio está disponible en tu área.

1. Walmart+: Oferta válida hasta el 4.12.23. Debes instalar los servicios elegibles de Fios o 5G Home Plus y canjear la oferta a través de Walmart dentro de los 60 días de la fecha de instalación o activación, o a más tardar el 7.12.23, lo que ocurra primero. Después de que finalice el período de promoción de 3, 6 o 12 meses, su membresía se renovará automáticamente a $ 12.95 / mes o la tarifa mensual vigente en ese momento, a menos que cancele. Cancele en cualquier momento. Si es un miembro anual actual de Walmart+ a través de Walmart y usa el mismo correo electrónico para sus cuentas de Walmart+ y Verizon, su promoción de Walmart+ a través de Verizon se aplicará cuando finalice su ciclo de facturación actual de Walmart+. Una oferta por cuenta Verizon elegible. Sujeto a los Términos de uso de Walmart+ que se encuentran en walmart.com/plus. 5G Home Plus: 5G Home disponible en áreas seleccionadas.

2. Los clientes que seleccionen un plan 5G Home o LTE Home deben ser clientes solo de Internet (no móviles) nuevos en Verizon. Los nuevos clientes de Internet que seleccionen un plan Fios o 5G Home Plus pueden ser clientes móviles nuevos o existentes de Verizon. Según el plan seleccionado, los clientes recibirán una suscripción de Walmart+ de 3, 6 o 12 meses por nuestra cuenta.

3. Sujeto a términos y condiciones adicionales. Visite walmart.com/plus para obtener más información.

4. Verizon Home Internet incluye servicios de Internet 5G Home, LTE Home y Fios. La disponibilidad varía. Los nuevos planes 5G Home, LTE Home y Fios 300 Mbps comienzan en $25/mes. cuando se combina con un plan existente 5G Do More, 5G Play More, 5G Get More o One Unlimited para iPhone. Fios requiere inscripción en el descuento móvil + hogar; Se puede aplicar un cargo de instalación de $99 de Fios. Se requiere pago automático y facturación electrónica. $10/mes más sin pago automático. Sujeto a aprobación de crédito.

5. BYOD: crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses cuando agrega 4 nuevas líneas de teléfonos inteligentes con su propio teléfono inteligente 4G/5G en el plan Welcome Unlimited. Oferta de tiempo limitado. El crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. Garantía de precio de 3 años: se aplica solo a la tarifa mensual base vigente en ese momento; excluye impuestos/cargos, descuentos o promociones de planes adicionales y servicios de terceros. La garantía de precio quedará anulada si cualquiera de las 4 líneas se actualiza, cancela o cambia a un plan no elegible. Bienvenido Ilimitado: $30/línea para 4 líneas, menos $5/línea de descuento. Se requiere pago automático y facturación electrónica. 5G nacional ilimitado/4G LTE: en tiempos de congestión, sus datos pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico. Todas las líneas de teléfonos inteligentes en la cuenta deben estar en Welcome Unlimited y son elegibles solo para dispositivos seleccionados/otras promociones. Roaming nacional de datos a velocidades 2G.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores de servicios de tecnología y comunicaciones del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, satisfaciendo la demanda de movilidad de los clientes. Conectividad de red confiable, seguridad y control.

Contacto de medios:

Caroline Brooks

caroline.brooks@verizon.com