TELUS nomme son premier chef des produits et crée TELUS Solutions consommateurs afin de favoriser l’intégration et la personnalisation des solutions technologiques des Canadiens

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS annonce la mise sur pied de TELUS Solutions consommateurs afin de perfectionner son service à la clientèle déjà inégalé dans l’industrie et de répondre aux demandes évolutives des clients pour une gamme complète de produits innovateurs et intégrés. TELUS Solutions consommateurs regroupe Solutions mobiles et Solutions résidentielles et Expérience client dans une seule équipe, dirigée par Zainul Mawji à titre de vice-présidente à la direction et présidente de la nouvelle équipe. TELUS a aussi annoncé que Jim Senko occupera le poste nouvellement créé de chef des produits. Comme vice-président à la direction et chef des produits, TELUS Solutions consommateurs, Jim établira une fonction de développement intégré et dirigera le volet d’innovation des produits, ce qui permettra à TELUS d’offrir de manière fluide des solutions de premier ordre aux clients.



« À TELUS, nous cherchons continuellement des occasions de faire avancer stratégiquement notre organisation et notre offre de produits afin de surpasser les attentes changeantes du marché et des Canadiens. Les changements annoncés aujourd’hui représentent la prochaine étape du parcours de croissance stimulant de TELUS. Ils amplifient nos efforts pour optimiser notre rendement sur le marché et permettront d’exploiter des synergies à l’échelle de l’entreprise pour favoriser notre réussite à long terme, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Nous sommes ravis d’établir ces nouveaux rôles pour Zainul et Jim, deux dirigeants talentueux exceptionnels ayant fait leurs preuves. Ensemble, ils piloteront l’intégration de l’organisation de nos services mobiles, filaires et de sécurité, dans le cadre d’une offre de services distinguée et d’une qualité d’exécution de première classe, afin de produire des résultats positifs pour notre clientèle, nos collectivités, nos investisseurs et nos équipes dans le marché très dynamique que représente le Canada. »

Jim Senko a été choisi comme chef des produits, TELUS Solutions consommateurs en raison de ses capacités éprouvées à livrer des programmes novateurs et des résultats exceptionnels pour les clients. Bien qu’il ait pris la décision de quitter TELUS à la fin de 2023, Jim, ainsi que Zainul, consacrera cette année à préparer le terrain pour assurer la réussite continue de l’équipe au moyen d’une stratégie et d’un plan de relève clairs. « Pendant plus de deux décennies, l’engagement inébranlable de Jim envers TELUS et notre équipe ainsi que sa connaissance incroyable de l’entreprise ont remarquablement rehaussé la norme d’excellence pour les membres de l’équipe à l’échelle de l’entreprise, poursuit Darren Entwistle. Je suis sincèrement reconnaissant envers Jim de nous permettre de profiter de ses immenses compétences pour le reste de 2023, alors qu’il établira la vision et la stratégie à long terme du rôle de chef des produits. »

Pour sa part, dans son nouveau rôle de vice-présidente à la direction et présidente, TELUS Solutions consommateurs, Zainul Mawji supervisera de bout en bout la conception et la mise en œuvre de produits et services de TELUS pour, en fin de compte, offrir aux clients l’expérience intégrée qu’ils réclament. Sous sa direction, cette nouvelle unité d’affaires élargie favorisera la collaboration et l’exécution dans une seule équipe. Membre de l’équipe TELUS depuis 22 ans, Zainul est une dirigeante éprouvée et hautement respectée. Elle a occupé des postes de cadre au sein d’équipes de développement technologique, de marketing et de service à la clientèle, et offert son soutien à plus de 11 000 membres de l’équipe. S’appuyant sur son expérience et son expertise hors pair en déploiement de nouvelles technologies, Zainul amène son équipe à créer des expériences et des solutions novatrices, dans le but d’améliorer la vie des Canadiens.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

Présente dans 30 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières.

TELUS Santé est une entreprise mondiale du secteur de la santé qui offre des solutions de soins préventifs et de mieux-être pour les employés et leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé à déjà plus de 60 millions de personnes, l’équipe TELUS et les 100 000 professionnels de la santé avec qui elle collabore s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour transformer les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale partout dans le monde. Plus grand fournisseur de données utiles et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semis jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à améliorer la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter @TELUSnews et sur Instagram @Darren_Entwistle.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Camille Grenier

Relations avec les médias de TELUS

camille.grenier@telus.com