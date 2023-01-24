圣卢西亚日渐吸引高净值女性

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圣卢西亚卡斯特里, Jan. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界各地高净值女性（HNWI）的数量稳步增加，这是全球经济所展现的一项积极趋势。女性在经济上越来越独立，她们如今将财富用于投资、开办企业和开展慈善事业。



过去几年，超高净值（UHNW）女性的比例有所增加。截至2020年，全世界超富有人士总数中有10%是女性。 相比之下 ，2016年的这一比例则为6.5%。

根据最近发布的2022年全球报告《 打造自己的价值报告：女性半边天 》，80%的受访女性表示，过去两年发生的众多事件使她们重新评估了对其而言最重要的是什么；鉴于此，近四分之三的人士比以往任何时候都更致力于为世界带来改变。该报告指出，“截至2020年，美国女性掌控着11万亿美元的资产，约占金融资产的三分之一，而到2030年，这一数字有望达到30万亿美元。女性的金融影响力与日俱增以及她们积极致力于引领有意义的生活这两项趋势，是激发女性彰显比以往更大影响力的双引擎。”

过去两年中， 70%的女性 增加了其对慈善事业的支持力度，高净值女性在这方面的增长趋势为众多销售各项投资选择的机构赋予了一个机会，以提供满足女性投资者诸多需求的各种定制服务。

加勒比圣卢西亚岛正是这样一处所在，是世界上仅有的两个以女性之名命名的主权国家之一（另一个据称是爱尔兰）。

为什么是圣卢西亚？

在世界许多地方，女性正日益成为移民的代表。经济不稳定、政治动荡和社会不公是促使女性走出国门谋求更好生活的主要因素。女性移民往往面临各种特有的挑战，但也可以提供独特的解决方案。

投资于圣卢西亚投资入籍计划（CBI）是女性寻求实现自身投资组合多元化的一个不错选择。通过这项计划，投资者可以获得多项助益，包括全球准入以及丰厚的财政激励。由于这项计划根据其各自的目标和需求提供了若干投资选择，因此女性还可以充分利用该计划的灵活性。

在圣卢西亚开展投资对女性而言也是一种证明自我能力和丰厚收益的经历。圣卢西亚拥有活力热情的文化元素、美轮美奂的旖旎风光，蕴藏着各种多元化的投资机遇，这些为女性提供独特的机会，让她们能够在一处美到足以滋养心灵之所打造自己的金融未来。

圣卢西亚投资入籍计划

根据 2022年CBI指数 ，2016年推出的 圣卢西亚投资入籍计划（CIP） 是加勒比地区表现最佳的计划之一。随着高净值人士对该计划的需求激增，新当选的政府正在竭力利用该计划所招引的资金，以发展更先进的公共基础设施和提高当地人民的生活水准。

圣卢西亚提供了一项措施先进、前景安全且过程透明的计划。随着更多外国直接投资进入该国，政府正在制定路线图，运用CBI计划所招引的资金来建设和改善学校、道路、医疗保健及其他公共基础设施。

圣卢西亚政府采取的各项举措及财政政策使国家纾解了以前的困境，促进了具有吸引力的经济环境的发展。近年来，圣卢西亚保持了稳定的复苏进度，并已成为高净值人士的首选地之一。

援引 拉丁美洲和加勒比经济委员会 的数据，预计圣卢西亚2022年的GDP增长率将创新高。由于国内旅游业发展势头强劲，未来几年这一增长有望会继续推进。统计数据显示，2022年前六个月的增长率估计为13.1%。这项成功是圣卢西亚政策普惠外国直接投资，并将这些资金用于经济最高效部门所结出的硕果。这意味着投资对该国的投资者和公民均有惠利，在2022年世界银行营商便利度指数排名中，圣卢西亚在190个国家中排名第93位。

圣卢西亚政府不限制外资在本国建立业务的所有权或控制权份额，允许外资对任何行业的公司拥有100%的所有权。目前，该国也不限制外国投资者在军事或与安全有关的企业或自然资源方面的投资项目。