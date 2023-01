Fondsbørsmeddelelse 1/2023

Djurslands Bank opjusterede 16. december 2022 forventningen til resultat før skat for

2022 til intervallet 140-160 mio. kr. Banken kan nu præcisere, at resultatet før skat for

2022 forventes at blive på ca. 160 mio. kr.

Banken offentliggør årsrapporten for 2022 den 8. februar 2023.

Venlig hilsen

Djurslands Bank



Lars Møller Kristensen

Bankdirektør

