Savoir relancer un projet de Zéro à l’aube de la révolution Télécom

Après plus de vingt années passées dans l’industrie des télécommunications et de l’hébergement de données informatiques, j’ai eu la chance de céder notre entreprise à un groupe national pour qu’il en assure le plan de croissance avec une offre enfin accessible à l’ensemble des TPME.

Fort d’une année de recul, j’ai pu rencontrer nombre de dirigeants et d’entrepreneurs à succès et je dois avouer qu’ils ont tous un point commun : une humanité exceptionnelle couplée à une volonté permanente de servir autrui. Par le courage du management, la pression du résultat, dans un monde que l’on sait plus qu’incertain, et des investissements toujours plus importants pour demeurer compétitif, il me semble aujourd’hui plus difficile d’entreprendre qu’auparavant. Pour autant, la période que nous vivons est bénite, les moyens sont importants, les technologies une aide précieuse et les opportunités toujours plus nombreuses tant il est nécessaire de transformer les pratiques autour de trois piliers : digital, environnemental et managérial.

En créant Unitel Cloud Services en 2022, j’ai décidé de reprendre mon bâton de pèlerin et de redémarrer l’édification d’une entreprise technologique de zéro. Challenge ou simple « replay », il y a fort à parier que l’expérience engrangée ces dernières années sera un atout clé dans un projet de développement de nouvelle génération encore plus exigeant.

Nous venons de boucler une épopée issue des années 2000, que de nombreux chefs d’entreprises ont réalisé autour des infrastructures informatiques avant de céder leurs entreprises. Ils sont désormais concentrés sur d’autres thématiques.

Construire une entreprise technologique c’est avant tout la nécessité d’assoir une vision claire et des objectifs à long terme. Certains choix se révélant fréquemment être contre nature par rapport aux enjeux financiers tant les enjeux de recherche et développement sont multiples et l’innovation un accélérateur de croissance (mais aussi de survie).

Prendre en compte de nouvelles dynamiques

Il est désormais fondamental de proposer une offre claire tendant à adresser l’océan bleu plutôt qu’un marché saturé par des offres qui ne correspondent parfois simplement plus aux attentes des collectivités et des entreprises (océan rouge).Les talents et leurs manageurs sont alors la voûte principale du dispositif. Savoir concilier des populations différentes autour d’un objectif convergeant, piloter des différences de temporalité, une expression de besoin qui peut varier d’une semaine à l’autre et savoir miser sur des technologies à long terme (5G ou Quantic) est un véritable challenge qui requiert un pilotage très détaillé et une qualité d’écoute et de réconciliation permanente.

La mise en œuvre des processus couplée à une ligne directrice unifiant les pratiques est l’un des plus importants fondamentaux. C’est l’outil prioritaire qui permet de disposer d’une ambiance bienveillante et performante. Savoir doser le niveau d’automatisation et celui d’intelligence, le tout piloté par une politique de data, permet de gagner un temps précieux et de mieux servir l’ensemble des collaborateurs.

Il est aussi utile de se concentrer sur les réels besoins des clients et des partenaires. Dans ce contexte, il faut savoir concilier le temps court de la conquête avec celui du temps long de l’excellence opérationnelle et des services qui évoluent en fonction des besoins ou des contraintes financières. Il est nécessaire de garantir la sécurité des infrastructures tout en se laissant une capacité d’adaptation et de flexibilité pour correspondre à des besoins ou des exigences de terrain. Construire une image de perfectionnisme et savoir distiller ses valeurs permet ainsi d’associer tous les facteurs clés de succès: qualité, confiance, innovation et compétitivité.

Enfin, reconstruire un projet de zéro en cette période si particulière c’est savoir capitaliser sur le passé, proposer de la nouveauté en se basant sur la connaissance et les savoirs faire des équipes, tout en sachant faire confiance à fougue de la jeunesse éternelle. On ne peut pas construire le monde d’après avec uniquement des séniors issus du monde d’avant. Le défi est de savoir constituer le juste panachage de toutes ces compétences, envies et volontés de proposer des services d’exception dans une compétition mondiale acharnée.

Par Kevin POLIZZI, Fondateur de Unitel Cloud Services