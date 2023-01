CHEP rejoint la Global Battery Alliance

English French

PARIS, 24 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le transport routier représente plus de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et qu'il faudrait environ 2 milliards de véhicules électriques en circulation d'ici 2050 pour que le monde atteigne un taux de pollution net zéro1, CHEP réaffirme son engagement à construire une chaîne d'approvisionnement de batteries circulaire et à soutenir la transition de l'industrie automobile en présentant sa candidature - et en étant sélectionné - pour rejoindre la Global Battery Alliance.

Fondée en 2017 lors du Forum économique mondial (FEM), la Global Battery Alliance (GBA) est une plateforme publique-privée comprenant des entreprises, des gouvernements, des universitaires, des acteurs industriels et des organisations internationales et non gouvernementales. Plus de 120 membres se sont associés pour assurer la structuration d'une chaîne de valeur de batteries circulaire à faible émission carbone d'ici 2030, tout en s'alignant sur les objectifs de développement durable des Nations unies en matière de droits de l'homme et de développement économique.

Depuis plus de trente ans, CHEP propose ses services d'emballage et de livraison en mise en commun aux fabricants d’équipements d’origine ainsi qu'aux fournisseurs du secteur automobile. De nature circulaire, son modèle de « partage et de réutilisation » repose sur les principes clés de la réutilisation, de la réparation et du partage. Alors que l'industrie automobile adopte de plus en plus des solutions de transport à faible émission de carbone, CHEP s'efforce de renforcer son offre de services en proposant des emballages sur mesure et des services de collaboration et d'optimisation du transport.

« Nous souhaitons la bienvenue à CHEP - un nouveau membre de référence - et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour atteindre les objectifs d'une chaîne de valeur de batteries durable, transparente et équitable. » a déclaré Inga Petersen, directrice générale.

« Grâce à nos connaissances inégalées en matière de chaînes d'approvisionnement automobile circulaires, nous apportons de la valeur au réseau de production et de distribution de batteries, mais nous nous inscrivons également dans une chaîne de valeur beaucoup plus large. » a expliqué Safak Aktekin, directeur principal du secteur automobile et industriel chez CHEP. « Nous sommes très heureux de pouvoir désormais se dire plus grands que l’ensemble de nos différents éléments en unissant nos forces à celles des membres de la Global Battery Alliance qui partagent la même vision d'une chaîne d'approvisionnement automobile véritablement circulaire. »

Lors de la COP26, à la fin de l'année 2021, plus de 30 pays et six fabricants d’équipements d’origine, entre autres, ont signé la Déclaration sur l'accélération de la transition vers des voitures et des fourgonnettes 100 % zéro émission, s'engageant à ce que toutes les ventes de voitures et de fourgonnettes neuves soient entièrement exemptes d'émissions d'ici 2040 au niveau mondial, et 2035 sur les principaux marchés.1,2 « La pression en faveur de l'électrification du transport routier est plus forte que jamais, mais le transport durable nécessite que la chaîne d'approvisionnement qui accompagne sa transition soit également durable, en commençant en amont par l'approvisionnement en matières premières jusqu'aux considérations relatives à la fin de vie des batteries », conclut Safak Aktekin.

À propos de CHEP

CHEP est l’une des entreprises de logistique les plus durables au monde, offrant un modèle de partage et de réutilisation pour ses plus de 345 millions de palettes, caisses et conteneurs et servant les industries des produits de grande consommation, des produits frais, des boissons, de la vente au détail, de l’automobile et de la fabrication générale. Employant 11 500 personnes, CHEP fait partie du groupe Brambles et est présent dans environ 60 pays.

www.chep.com │ www.brambles.com



__________________________________

1 Source: Agence internationale de l'énergie

2 https://ukcop26.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf