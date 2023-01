Siili Solutions Oyj päätti henkilöstön osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta sekä uudesta osakepalkkiojärjestelmästä

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 24.1.2023 klo 15.00

Osakesäästöohjelma ja optio-ohjelma

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti vuonna 2018 perustetun SiiliX Share -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2023–2024 ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. SiiliX Share -osakesäästöohjelman kautta yli 300 Siilin työntekijästä on tullut Siilin osakkeenomistajia.

Uusi säästökausi alkaa 1.2.2023 ja päättyy 31.1.2024. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa. Osallistujat saavat palkkiona maksutta yhden Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuden yhtä ostettua osaketta kohden. Jokainen uusi työntekijä, jolla on säästökaudella 2023–2024 ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua SiiliX Share -osakesäästöohjelmaan, saa osallistuessaan ohjelmaan kutakin yhtä ostettua säästöosaketta kohden kaksi optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan konsernin työntekijöille pois lukien Yhdysvaltojen, Vala Group Oy:n ja Supercharge Kft:n työntekijät. Osallistuminen ohjelmaan on vapaaehtoista. Säästöosakkeet ostetaan markkinoilta puolivuosittain yhtiön tulosjulkistusten jälkeen.

Hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2022 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 50 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2023. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2025–31.1.2027. Optio-oikeuksien 2023A ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille.

Osakepalkkiojärjestelmä 2023—2027

Siili Solutions Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepalkkiojärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023—2025, 2024—2026 ja 2025–2027.

Järjestelmässä osallistujalla on mahdollisuus ansaita Siili Solutions Oyj:n osakkeita ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajaksolla 2023–2025 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

- Liikevaihto (EUR) vuonna 2023

- Liikevoitto (EUR) vuonna 2023

- Omistaja-arvon kehitys (TSR) – kerroin vuosina 2023–2025

Ansaintajaksolta 2023—2025 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 143 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2023—2025 enintään noin 45 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Yleistä

Osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet on tarkoitettu kattamaan osallistujille maksetuista palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ansaintajakson aikana.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava kaikki järjestelmän perusteella hänelle maksetut netto-osakkeet, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta hänen vuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

