Wilson ASA: Styret forlenger tilbudsfristen

Wilson ASA ("Selskapet") er blitt oppmerksom på endrede regnskapsmessige forutsetninger som medfører at Selskapet må gjennomføre fornyet regnskapsmessig behandling av to disposisjoner.

Selskapets tilbakekjøp av aksjer som annonsert ved børsmelding 9. januar 2022 og forlenget ved børsmelding 19. januar 2022 ("Tilbakekjøpstilbudet") og utbytte etter styrefullmakt den 7. november må behandles på nytt.

Styret har derfor vedtatt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å sikre korrekt regnskapsmessig behandling.

Det er tilstrekkelig egenkapital og likviditet i konsernet til disposisjonene, og oppfølgningen som iverksettes forventes ikke å få effekter ut over forlengelse av tilbudsfristen.

Selskapet vil i denne forbindelsen endre finansiell kalender og fremskynde publisering av rapport for fjerde kvartal 2022 til 31. januar 2023. Selskapet vil etter publiseringen av rapporten for fjerde kvartal 2022 kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

Styret har på bakgrunn av det ovenstående besluttet å ytterligere forlenge perioden for Tilbakekjøpstilbudet til etter at generalforsamlingen har formalisert kapitalgrunnlaget og denne er registrert i Regnskapsregisteret. Seneste frist for å benytte seg av tilbakekjøpstilbudet blir dermed 27. februar 2023 kl 14.00 CET (mot tidligere 25. januar 2023 kl 14.00 CET). Allokering er forventet å finne sted på eller rundt 28. februar 2023 (T), med oppgjør på eller rundt 2. mars 2023 (T+2).

Aksjonærer som har sendt inn tilbudsblankett til Selskapet gis anledning til å trekke denne tilbake ved å sende en e-post til aksjer@wilsonship.no innen 27. februar 2023 kl 14.00 CET.

Wilson ASA

Bergen 24.01.2023





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12