Metro Chaîne D’Approvisionnement s’associe à Arrows pour soutenir le sport canadien et les communautés locales

TORONTO , 24 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne D’Approvisionnement Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions de chaîne d’approvisionnement de bout en bout. L’entreprise est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un partenariat avec les Arrows, le club de rugby-football de Toronto. Ce partenariat entre en vigueur immédiatement afin de soutenir la croissance du sport au Canada et de redonner aux communautés locales.



« Je suis ravi que Metro Chaîne D’Approvisionnement puisse s’associer à une équipe sportive performante qui s’aligne sur notre mission de soutien aux communautés locales dans lesquelles nous opérons. Nous sommes également ravis d’apprendre et de contribuer au développement du talent dans les deux organisations », a déclaré Chris Fenton, président et directeur général de Metro Chaîne D’Approvisionnement. « J’ai personnellement bénéficié de la pratique, du soutien et de l’aide à l’entraînement du rugby communautaire et je sais à quel point le sport est important pour engager les communautés. »

Le logo de Metro Chaîne D’Approvisionnement apparaîtra sur tous les maillots de match des Arrows portés pendant la saison 2023 de la Major League Rugby. En tant que commanditaire de l’impact communautaire des Toronto Arrows, Metro Chaîne D’Approvisionnement travaillera avec les Arrows pour créer des occasions amusantes pour les amateurs de rugby de s’engager dans ce sport.

« Les Arrows sont très heureux de s’associer à Metro Chaîne D’Approvisionnement en 2023 », a déclaré Rahul Srinivasan, directeur commercial des Toronto Arrows. « J’ai eu la chance d’en apprendre davantage sur les priorités de Metro Chaîne D’Approvisionnement, qui consiste à soutenir l’engagement communautaire par le biais du sport canadien. Sa culture et ses valeurs sont très proches de la vision et des priorités des Arrows et du sport du rugby. Nous sommes impatients de continuer à développer notre relation avec Metro Chaîne D’Approvisionnement, à éveiller l’intérêt de ses employés pour le rugby et à continuer à travailler ensemble pour aider les organisations dans le besoin. »

Les Arrows entament leur cinquième campagne dans la ligue de rugby professionnelle de première division d’Amérique du Nord par un match joué à l’étranger à Atlanta, en Géorgie, le 17 février. Le premier match à domicile de la saison aura lieu à l’Université de York le 8 avril, contre les Ironworkers de Rugby New York, nouvellement rebaptisés, qui cherchent à défendre leur titre de champions de la Major League Rugby.

À propos de Metro Chaîne D’Approvisionnement

Metro Chaîne D’Approvisionnement est un partenaire de solutions stratégiques en matière de chaîne d’approvisionnement pour certaines des organisations les plus reconnues et à la croissance la plus rapide au monde. Gérant 14 millions de pieds carrés dans 98 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 personnes, elle est la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d’approvisionnement au Canada. Depuis près de 50 ans, l’envergure, les vastes capacités et la structure entrepreneuriale de Metro Chaîne D’Approvisionnement lui permettent de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d’approvisionnement, y compris la conception, la construction et la gestion de réseaux avancés d’exécution omnicanale et de livraison du dernier kilomètre.

Pour plus d’informations, contactez :

Alison Wood, Responsable du marketing et de la communication

awood@metroscg.com; Tel : +1 437 332-4361

À propos du club de rugby-football les Arrows de Toronto

Établi en 2018, le club de rugby-football Arrows de Toronto est la première et unique équipe professionnelle de rugby union du Canada. Concourant dans la Major League Rugby, l’équipe est équipée pour affronter des équipes de clubs professionnels nord-américains de premier plan, offrant aux talents canadiens émergents des opportunités améliorées et plus fréquentes de perfectionner leurs compétences à un niveau d’élite.

Pour plus d’informations, contactez :

Brock Smith, Directeur des communications

bsmith@torontoarrows.com