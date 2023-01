BAINS DE MER MONACO : Information financière 3ème trimestre 2022/2023

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661€.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 3ème trimestre 2022/2023

(Période du 1er avril 2022 – 31 décembre 2022)

Groupe consolidé – normes IFRS



2021/2022 2022/2023 Premier trimestre : Secteur Jeux 45 088 68 932 Secteur Hôtelier 35 454 104 566 Secteur Locatif 28 551 31 215 Autres 4 265 6 206 Cessions internes (2 491) (3 122) Total 110 867 207 797 Deuxième trimestre : Secteur Jeux 67 462 62 392 Secteur Hôtelier 104 588 130 884 Secteur Locatif 29 974 31 572 Autres 2 198 3 612 Cessions internes (3 675) (3 911) Total 200 547 224 549 Troisième trimestre : Secteur Jeux 53 471 43 588 Secteur Hôtelier 43 654 50 263 Secteur Locatif 29 463 30 946 Autres 1 533 1 556 Cessions internes (2 304) (2 210) Total 125 816 124 144 Cumul au 31 décembre : Secteur Jeux 166 021 174 912 Secteur Hôtelier 183 696 285 713 Secteur Locatif 87 988 93 733 Autres 7 995 11 374 Cessions internes (8 469) (9 242) Total 437 230 556 489

La Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un chiffre d’affaires consolidé en baisse de 1 % au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022/2023 par rapport à la même période de l’exercice précédent, mais stable par rapport à celui du 3ème trimestre de l’exercice 2019/2020 (exercice pré-covid).

Sur la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe S.B.M. s’élève en effet à 124,1 millions d’euros contre 125,8 millions d’euros pour l’exercice précédent et 124,3 millions d’euros en 2019/2020. Du fait de la saisonnalité, l’activité du troisième trimestre de l’exercice a été naturellement plus faible que celle des mois précédents.

Le chiffre d’affaires du secteur jeux s’établit à 43,6 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 53,5 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent. Le trimestre a en effet été fortement impacté par des aléas défavorables dans le secteur des jeux de table, dont les recettes ressortent en baisse de 48 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires des appareils automatiques est en hausse de 6 %.

Le secteur hôtelier confirme la tendance positive observée sur le premier semestre de l’exercice en cours. Il enregistre sur le troisième trimestre une augmentation de 15 % du chiffre d’affaires, qui s’établit à 50,3 millions d’euros contre 43,7 millions d’euros en 2021/2022. Pour rappel, le chiffre d’affaires de la période octobre à décembre 2021 était impacté par l’épidémie de Covid-19, avec l’arrivée sur la période des fêtes de fin d’année de la cinquième vague épidémique. Le chiffre d’affaires du trimestre est également supérieur de 10 % à celui de la même période de l’exercice 2019/2020.

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Sporting, du Balmoral et du One Monte-Carlo et les Villas du Sporting, présente un chiffre d’affaires de 30,9 millions d’euros contre 29,5 millions d’euros précédemment. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des derniers espaces au One Monte-Carlo.

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d’affaires trimestriel de 1,6 million d’euros contre 1,5 million d’euros l’an passé.

Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit à 556,5 millions d’euros contre 437,2 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une hausse de 27 %. Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2022/2023 est également en augmentation de 4 % par rapport au chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2019/2020.





Description générale de la situation financière et des résultats

Si l’activité du Groupe S.B.M. s’inscrit dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire et reste dépendante de l’évolution du contexte géopolitique avec la situation de guerre affectant l’Ukraine et la crise avec la Russie, les résultats remarquables constatés au cours des six premiers mois devraient permettre d’enregistrer encore une forte augmentation du résultat opérationnel en 2022/2023. Compte tenu des informations à disposition, nous pouvons envisager la réalisation d’un résultat opérationnel supérieur à celui de l’exercice record 2007/2008. Au cours de cet exercice, le Groupe S.B.M. avait en effet enregistré un profit opérationnel de 64,1 millions d’euros, jamais égalé depuis.

Nomination de M. Stéphane Valeri en qualité de Président-Délégué de la Société des Bains de Mer

Par un communiqué en date du 16 janvier dernier, M. Jean-Luc Biamonti avait fait part de son intention de quitter ses fonctions de Président-Délégué à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration des 23 et 24 janvier 2023.

Suite à ce départ, le Conseil d’Administration a procédé à la nomination officielle de M. Stéphane Valeri en qualité de Président-Délégué pour le remplacer à compter de ce jour.

Monaco, le 24 janvier 2023.

