Atos entre en négociations exclusives avec Mitel pour la vente de son activité Unified Communications & Collaboration (Unify)

English French



Mise en œuvre continue du programme de cession d’actifs d’Atos

Paris, France – Le 24 janvier 2023 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec Mitel Networks (« Mitel ») pour la vente de son activité de communications unifiées et de services de collaboration (Unified Communications & collaboration, « Unify »)1.

Ceci constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre du programme de cession d’actifs d'Atos tel qu'annoncé lors du Capital Markets Day du Groupe en juin 2022.

« Nous sommes heureux de cette annonce, qui marque une nouvelle étape importante dans l'exécution de notre programme de cessions et qui nous rapproche de l'objectif d'environ 700 millions d'euros que nous avons fixé il y a 7 mois. C'est une preuve supplémentaire que nous mettons en œuvre notre ambitieux plan de transformation à un rythme soutenu », a ajouté Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe, Atos.

Unify propose des solutions de communications unifiées on-premise (« sur site »), des solutions de communications unifiées as-a-service (Unified Communications as-a-service, UCaaS) et des centres de contact disponibles dans le cloud as-a-service (Cloud Contact Center as-a-service, CCaaS). Avec un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros et environ 3 000 employés dans le monde, Unify fournit une large gamme de services professionnels managés pour environ 40 millions d'utilisateurs dans 90 pays.

« Unify dispose d'un portefeuille d'activités solide et de salariés hautement qualifiés. À l'issue d'un processus de cession structuré et d'une analyse des options stratégiques, nous estimons que Mitel est le meilleur partenaire pour apporter l'envergure, les investissements et la complémentarité géographique nécessaires à la croissance des activités de communications unifiées et de collaboration, pour assurer le succès à long terme de Unify », a déclaré Marcus Hänsel, Directeur Général de Unify.

L’association de l’expertise technique, de l'empreinte géographique et des capacités de commercialisation de Unify à celles de Mitel permettrait de créer un leader mondial des communications unifiées. Avec plus de 75 millions d'utilisateurs dans le monde, le groupe combiné offrirait un large choix à ses clients sur ses principaux marchés. Les offres de services gérés et professionnels de Unify permettraient de renforcer la capacité du groupe combiné à répondre aux besoins des clients de toute taille.

« Unify est un pionnier dans le secteur des communications unifiées et nos entreprises partagent une passion commune pour l'innovation, notamment axée sur la résolution des besoins réels des clients. L’ajout des services gérés mondiaux de Unify, de ses capacités verticales et de son excellence en matière d'ingénierie apporterait à Mitel de l'envergure, ainsi que de nouvelles expertises et capacités qui viendraient renforcer notre capacité à offrir choix et flexibilité aux clients dans le secteur très dynamique des communications d'entreprise », a déclaré Tarun Loomba, Président-Directeur Général de Mitel. « Les deux sociétés sont extrêmement complémentaires. Je suis impatient de construire ensemble le prochain leader des communications unifiées. »

La transaction proposée est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et aux autres approbations réglementaires habituelles. La clôture de l’opération est prévue pour le second semestre 2023.

***

1 À l'exclusion de l'activité NG 9-1-1 de Unify, qui ne fait pas partie des négociations exclusives.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos de Mitel

Parmi les leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise en rendant possibles plus de 2 milliards de connexions chaque jour, Mitel permet aux entreprises de se connecter, de collaborer et aux fournisseurs de services de proposer des services innovants à leurs clients.

Pour en savoir plus, visitez notre site https://www.mitel.com/fr-fr ou suivez-nous sur Twitter @Mitel_FR

Contacts presse

Atos : Martin Bovo – martin.bovo@atos.net – +33 (0) 6 14 46 79 94 – @MartinBovo

Mitel : Katie Kregel - pr@mitel.com

Pièce jointe