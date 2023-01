Bericht von Vertex über Umsatzsteuersätze und -regeln für 2022: Rückläufige Änderungen der Steuersätze verdecken Erhöhungen in den meisten Gerichtsbarkeiten

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Jan. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat seinen jährlichen Bericht über die Umsatzsteuersätze und -regeln zum Jahresende veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Gesamtzahl der Änderungen bei den Transaktionssteuern in den USA zwar zurückgegangen ist, die meisten Gerichtsbarkeitskategorien jedoch weiterhin Erhöhungen der Steuersätze verzeichnen.



Die Gesamtzahl der Änderungen von Umsatzsteuersätzen und -vorschriften scheint mit 542 Änderungen auf Landes-, Bezirks-, Stadt- und Kreisebene den niedrigsten Stand seit acht Jahren erreicht zu haben. Diese Summe wird jedoch durch einen Rückgang in einer einzigen Kategorie verzerrt: den neuen Bezirkssteuern. Nach einem Zeitraum von fünf Jahren, in dem jedes Jahr durchschnittlich 180 neue Steuern auf Bezirksebene eingeführt wurden, ist diese Zahl in diesem Jahr auf 115 gesunken.

Obwohl im Jahr 2022 weniger Bezirke geschaffen werden, überwiegen die Erhöhungen der Steuersätze der bestehenden Bezirke die Senkungen im Verhältnis drei zu eins. Darüber hinaus blieben die Steuersätze auf anderen Verwaltungsebenen, einschließlich der Städte, Bundesstaaten und Gemeinden, auf einem ähnlichen Rekordniveau wie in den letzten Jahren. Auf Kreisebene wurde im Jahr 2022 ein Dreijahreshoch erreicht. Und die Veränderungen in den Städten blieben nahezu auf einem historischen Höchststand und entsprachen ihrem jüngsten Fünfjahresdurchschnitt.

„Die Umsatzsteuersätze werden weiter steigen. Die Regierungen müssen Haushaltslücken schließen, da die COVID-bezogenen Bundesmittel allmählich auslaufen, die Kreditaufnahme teurer wird und der allgemeine Inflationsdruck auf Arbeit, Dienstleistungen und Verbrauchsgüter anhält“, so Michael Bernard, Vice President of Tax Content und Chief Tax Officer bei Vertex. „Zusätzlich zu diesen wirtschaftlichen Faktoren ist die Umsatzsteuer im Allgemeinen effizienter zu erheben und zu verwalten als Vermögens- und Einkommenssteuern, was sie zu einer stabileren Einnahmequelle für Regierungen macht, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten

Über die allgemeinen Zahlen hinaus zeigt der Bericht für 2022 einige weitere interessante Trends auf, darunter:

Die Steuerpolitik, die wirtschaftlichen Bedingungen und die fiskalischen Bedingungen bleiben miteinander verwoben.

Obwohl die Inflation tendenziell rückläufig ist, bleibt sie hoch und dürfte in absehbarer Zeit nicht auf das Niveau von vor 2022 zurückkehren. Viele Ökonomen halten auch eine – wenn auch moderate – Rezession in den USA in diesem Jahr für sehr wahrscheinlich. Da die hohen Kosten für die Bedienung von Krediten anhalten oder steigen, müssen die Bundesstaaten und die untergeordneten Gebietskörperschaften andere Hebel in Bewegung setzen, um den Einnahmebedarf bei höheren Preisen und Arbeitskosten zu decken.

Obwohl die Inflation tendenziell rückläufig ist, bleibt sie hoch und dürfte in absehbarer Zeit nicht auf das Niveau von vor 2022 zurückkehren. Viele Ökonomen halten auch eine – wenn auch moderate – Rezession in den USA in diesem Jahr für sehr wahrscheinlich. Da die hohen Kosten für die Bedienung von Krediten anhalten oder steigen, müssen die Bundesstaaten und die untergeordneten Gebietskörperschaften andere Hebel in Bewegung setzen, um den Einnahmebedarf bei höheren Preisen und Arbeitskosten zu decken. Der Rückgang der Einkommens- und Vermögenssteuereinnahmen ist auch der Grund für Änderungen bei der Umsatzsteuer.

Die Aktivitäten der staatlichen Gesetzgeber und die Wahlinitiativen im Jahr 2022 zeigten, dass der Wunsch nach einer Begrenzung der Einkommenssteuererhöhungen wächst – in einigen Fällen auch nach einer Senkung der Einkommenssteuersätze und einer Reduzierung der Grundsteuern. In vielen Märkten haben sich die Immobilienwerte seit Mitte 2022 eingependelt oder sind gesunken. Auch die Preise für gewerbliche Büroflächen sinken aufgrund permanenter, hybrider Arbeitsmodelle. Dies wird zu geringeren Grundsteuereinnahmen im Jahr 2023 und darüber hinaus führen. Grundsteuern, Einkommenssteuern sowie Umsatz- und Verbrauchssteuern sind die drei wichtigsten Finanzierungsquellen für staatliche und kommunale Verwaltungen, weshalb sich weitere Änderungen der Umsatzsteuersätze abzeichnen.

Die Aktivitäten der staatlichen Gesetzgeber und die Wahlinitiativen im Jahr 2022 zeigten, dass der Wunsch nach einer Begrenzung der Einkommenssteuererhöhungen wächst – in einigen Fällen auch nach einer Senkung der Einkommenssteuersätze und einer Reduzierung der Grundsteuern. In vielen Märkten haben sich die Immobilienwerte seit Mitte 2022 eingependelt oder sind gesunken. Auch die Preise für gewerbliche Büroflächen sinken aufgrund permanenter, hybrider Arbeitsmodelle. Dies wird zu geringeren Grundsteuereinnahmen im Jahr 2023 und darüber hinaus führen. Grundsteuern, Einkommenssteuern sowie Umsatz- und Verbrauchssteuern sind die drei wichtigsten Finanzierungsquellen für staatliche und kommunale Verwaltungen, weshalb sich weitere Änderungen der Umsatzsteuersätze abzeichnen. Wenn es zu einer Rezession kommt, sollten sich die Steuerverantwortlichen der Verzögerung zwischen der Wirtschaftslage und der Haushaltslage der Stadt bewusst sein.

Diese Verzögerung kann nach Angaben der National League of Cities (NLC) 18 Monate bis mehrere Jahre dauern, und ihren Untersuchungen zufolge dauert es 18 bis 24 Monate, bis sich die Auswirkungen veränderter wirtschaftlicher Bedingungen in den städtischen Haushalten bemerkbar machen.

Diese Verzögerung kann nach Angaben der National League of Cities (NLC) 18 Monate bis mehrere Jahre dauern, und ihren Untersuchungen zufolge dauert es 18 bis 24 Monate, bis sich die Auswirkungen veränderter wirtschaftlicher Bedingungen in den städtischen Haushalten bemerkbar machen. Die schrumpfende Umsatzsteuerkraft könnte neue gesetzgeberische Ansätze hervorbringen.

Die Umsatzsteuerbasis ist in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich geschrumpft. Laut der Tax Foundation schrumpft die staatliche Umsatzsteuerbasis, was „die Bundesstaaten zwingt, entweder die Steuersätze zu erhöhen oder auf andere Steuereinnahmequellen auszuweichen, um dieser kontinuierlichen Erosion zu begegnen.“ Diese Quellen umfassen bereits eine wachsende Zahl digitaler Steuern und könnten sich bald auf professionelle Dienstleistungen wie Buchhaltung und andere Business-to-Business-Angebote ausweiten.

Die Umsatzsteuerbasis ist in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich geschrumpft. Laut der schrumpft die staatliche Umsatzsteuerbasis, was „die Bundesstaaten zwingt, entweder die Steuersätze zu erhöhen oder auf andere Steuereinnahmequellen auszuweichen, um dieser kontinuierlichen Erosion zu begegnen.“ Diese Quellen umfassen bereits eine wachsende Zahl digitaler Steuern und könnten sich bald auf professionelle Dienstleistungen wie Buchhaltung und andere Business-to-Business-Angebote ausweiten. Die Umsatzsteuern ziehen nach dem Urteil im Fall South Dakota gegen Wayfair die Aufmerksamkeit der Bundesbehörden auf sich.

Vor zwei Monaten hatte das General Accounting Office (GAO) den Kongress aufgefordert, mit den Bundesstaaten zusammenzuarbeiten, um landesweite Parameter für die staatliche Besteuerung von Fernverkäufen festzulegen“, und zwar aus mehreren Gründen, darunter die Probleme, die Fernverkäufer erleben, wenn sie versuchen, „ein komplexes Flickwerk von Anforderungen ... für die Besteuerung von Fernverkäufen“ zu erfüllen. Im Juni letzten Jahres veranstaltete der Finanzausschuss des US-Senats eine Anhörung, um die Auswirkungen des Urteils im Fall South Dakota gegen Wayfair auf kleine Unternehmen und Fernverkäufer zu untersuchen.



Um den Bericht von Vertex über die Umsatzsteuersätze und -regeln zum Jahresende 2022 abzurufen, klicken Sie hier .

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vertrauenswürdigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen ermöglicht, mit Zuversicht Transaktionen zu tätigen, Vorschriften einzuhalten und zu wachsen. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com , oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn .

Copyright © 2023 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können sich jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die Entwicklung, Freigabe und der Zeitplan für die beschriebenen Merkmale oder Funktionen der Produkte von Vertex liegen im alleinigen Ermessen von Vertex, Inc. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, zu deren Aktualisierung Vertex nicht verpflichtet ist.