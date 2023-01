English French

CBI publie son whitepaper et sa roadmap pour son univers numérique AlphaVerse

Le whitepaper détaille la technologie et la vision d'AlphaVerse.

Il comprend également une roadmap décrivant les étapes clés et les partenariats pour le développement et la croissance de l'écosystème AlphaVerse.

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) est fière d'annoncer la publication de son whitepaper complet et de sa feuille de route pour AlphaVerse. Le whitepaper détaille la technologie et la vision derrière AlphaVerse, un monde numérique basé sur la blockchain qui vise à devenir " LA " passerelle vers les mondes des métavers. La feuille de route décrit les étapes clés et les partenariats pour le développement et la croissance de l'écosystème AlphaVerse.

Future Rave est un genre musical issu de la collaboration entre les deux DJ de renommée mondiale qui propose une approche plus underground de l’Electronic Dance Music et qui a déjà séduit une large communauté d’adeptes et de nouveaux créateurs. Grâce à AlphaVerse, Future Rave va s’appuyer sur la blockchain pour créer des expériences innovantes autour de la musique et favoriser le développement de nouveaux sons et l’émergence de nouveaux artistes. L’univers proposera notamment des forums en libres accès pour échanger, la diffusion de concerts et de sons en streaming, des NFTs pour proposer des expériences exclusives, ainsi que des outils de créations de contenus et de gestion de communautés. L’un des objectifs de ce monde sera d’identifier des nouveaux artistes qui pourront soumettre des titres au sein de la communauté, offrant ainsi des titres inédits et exclusifs.

Le whitepaper et la roadmap sont disponibles dans leur intégralité ici.

La roadmap met en évidence les étapes clés et les partenariats à venir, notamment la sortie de la saison 2 du Hub le 8 février 2023.

AlphaVerse est un monde numérique développé sur la blockchain et conçu autour d'un lieu central, le " Hub ", qui relie de nombreux univers dans le domaine des jeux et du divertissement. AlphaVerse fonctionne aussi bien avec des monnaies fiduciaires qu’avec cryptomonnaies.

CBI a récemment annoncé le développement d'un univers dédié au football, conçu en partenariat avec des clubs de premier plan. Exploités par CBI dans le cadre de licences avec les clubs incluant un partage des revenus, ces mondes numériques sont basés sur les modèles Free-to-Play et Play-to-Earn.

Pour en savoir plus sur AlphaVerse et son whitepaper visitez www.alphaverse.com

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A PROPOS DE CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui est en phase de tests. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’informations sur www.cbicorp.io

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Maisie Mouret

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

