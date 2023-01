English Dutch French

Solvay kondigt een beperkte aandeleninkoop aan in het kader van zijn aandelenplan voor het personeel





Brussel - 25 januari 2023 - 8u30 CET

In overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart Solvay NV ("Solvay" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: SOLB) hierbij dat de Vennootschap vandaag 1 900 aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussel heeft verworven om te voldoen aan een eventuele leveringsverplichting van Solvay aandelen in het kader van de voorwaarden van haar aandelenaankoopplan voor het personeel (Employee Share Purchase Plan).





Datum van aankoop Aantal aandelen Prijs betaald per aandeel Totaal bedrag 23 januari 2023 1 900 €102,6712 €195 231