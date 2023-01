Rosario Ochoa nombrada gerente general de Nikkiso ACD para el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar que Rosario Ochoa se une al Grupo como gerente general de Nikkiso ACD, a partir del 16 de enero de 2023.



Rosie trae consigo más de 15 años de experiencia en producción, fabricación ajustada, ingeniería de sustentación, desarrollo de nuevos productos, salud y seguridad medioambiental, así como cumplimiento de calidad con estándares como ISO 9001, AS9100, ISO/TS1949. Rosie cuenta con una licenciatura en ciencias en ingeniería electrónica del Instituto Mexicali de Tecnología, México, y una certificación ISO 9001:2008 Auditora Principal de AQS Management Systems, Inc. Tiene una sólida experiencia en operaciones de fabricación, calidad y six sigma, ingeniería, excelencia organizacional y transformación cultural.

Nikkiso ACD, Santa Ana, California, juntamente con Nikkiso Cryo (Las Vegas) es parte de la Unidad de Bombas Criogénicas del Grupo. Como gerente general, Rosie impulsará la excelencia operativa en toda la Unidad de Bombas Criogénicas, así como en toda la organización liderando los equipos multifuncionales para mejorar la velocidad y eficacia en toda la empresa. Rosie se reportará a Jim Estes, director ejecutivo de Nikkiso ACD.

"Rosie aporta una amplia gama de capacidades y experiencia a su posición. Con su liderazgo, tengo la certeza de que ACD continuará el crecimiento y satisfacción de la demanda de nuestros clientes por la mejor calidad y confiabilidad de bombas criogénicas", según Jim Estes, director ejecutivo de Nikkiso ACD. "El rol de Rosie apoya aún más nuestra misión de ofrecer equipos, tecnologías y servicios innovadores a través de nuestro grupo global de empresas para ayudar a nuestros clientes a marcar la diferencia".

Rosie también es miembro de la organización Vistage: la mayor organización de coaching de directores ejecutivos y consultoría de compañeros para líderes empresariales en el mundo.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com and www.nikkiso.com.

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com