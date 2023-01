Rosario Ochoa Ditunjuk sebagai Manajer Umum Nikkiso ACD untuk Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”) milik Nikkiso Cryogenic Industries, bagian dari grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), senang sekali mengumumkan bahwa Rosario Ochoa telah bergabung dengan Grup sebagai Manajer Umum Nikkiso ACD, efektif 16 Januari 2023.



Rosie memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam produksi, pemanufakturan ramping, rekayasa berkelanjutan, pengembangan produk baru, kesehatan dan keselamatan lingkungan juga kepatuhan kualitas terhadap standar seperti ISO 9001, AS9100, ISO/TS1949. Beliau memperoleh gelar Sarjana Sains bidang Teknik Elektronika dari Mexicali Institute of Technology, Meksiko, dan seorang Auditor Utama bersertifikat ISO 9001:2008 dari AQS Management Systems, Inc. Beliau memiliki latar belakang kuat dalam operasi pemanufakturan, kualitas dan six sigma, rekayasa, keunggulan organisasi, dan transformasi budaya.

Nikkiso ACD, Santa Ana, California, beserta Nikkiso Cryo (Las Vegas) adalah bagian dari Unit Pompa Kriogenik Grup. Sebagai Manajer Umum, Rosie akan menjalankan keunggulan operasional dalam Unit Pompa Kriogenik juga seluruh organisasi yang memimpin tim lintas fungsi guna memperbaiki kecepatan dan efisiensi dalam bisnis. Dia akan melapor kepada Jim Estes, Direktur Eksekutif Nikkiso ACD.

“Rosie datang dengan ragam keterampilan dan pengalaman dalam posisi tersebut. Dengan kepemimpinan beliau, saya yakin ACD akan terus berkembang dan memenuhi permintaan pelanggan kami untuk kualitas terbaik dan keterandalan pompa kriogenik,” tutur Jim Estes, Direktur Eksekutif Nikkiso ACD. “Peran Rosie juga mendukung misi kami untuk menyediakan peralatan, teknologi, dan layanan inovatif melalui grup perusahaan global kami guna membantu para pelanggan untuk membuat perbedaan.”

Rosie juga anggota organisasi Vistage: organisasi pembinaan CEO dan pemberian nasihat sejawat terbesar di dunia untuk para pemimpin bisnis.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan menyervis peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pengolahan untuk Gas Industri, Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), dan Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

KONTAK MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com