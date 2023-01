Rosario Ochoa ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปของ Nikkiso ACD สำหรับกลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย , Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มบริษัทพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries ("กลุ่มบริษัท") ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Rosario Ochoa ได้เข้าร่วมกลุ่มบริษัทในฐานะผู้จัดการทั่วไปของ Nikkiso ACD โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

คุณ Rosie ได้นำประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านต่าง ๆ มาให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การผลิตแบบลีน วิศวกรรมที่ยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพ เช่น ISO 9001, AS9100, ISO/TS1949 เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จาก Mexicali Institute of Technology ประเทศเม็กซิโก และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 Lead Auditor จาก AQS Management Systems, Inc. เธอมีพื้นฐานที่แข็งแรงในด้านการดำเนินงานด้านการผลิต คุณภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพซิกซิกม่า (six sigma) วิศวกรรม ความเป็นเลิศขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

Nikkiso ACD ซานตาอานา แคลิฟอร์เนีย รวมไปถึง Nikkiso Cryo (ลาสเวกัส) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยปั๊มไครโอเจนิกของกลุ่มบริษัท ในฐานะผู้จัดการทั่วไป คุณ Rosie จะขับเคลื่อนความเป็นเลิศในการดำเนินงานครอบคลุมทั่วทั้งหน่วยปั๊มไครโอเจนิก ตลอดจนทั้งองค์กร โดยนำทีมข้ามสายงานเพื่อปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพทั่วทั้งธุรกิจ เธอจะรายงานต่อ Jim Estes ผู้เป็นกรรมการบริหาร Nikkiso ACD

"คุณ Rosie ได้นำทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายมาสู่ตำแหน่งนี้ ด้วยความเป็นผู้นำของเธอ ผมมั่นใจว่า ACD จะยังคงเติบโตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านของปั๊มไครโอเจนิกได้อย่างมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด” Jim Estes กรรมการบริหารของ Nikkiso ACD กล่าว "บทบาทของคุณ Rosie ยังช่วยสนับสนุนภารกิจของเราเพิ่มเติมในการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี และบริการต่าง ๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่านกลุ่มบริษัทระดับโลกของเรา เพื่อช่วยลูกค้าของเราในการสร้างความแตกต่าง"

คุณ Rosie ยังเป็นสมาชิกขององค์กร Vistage ซึ่งเป็นองค์กรฝึกสอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาเพื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับผู้นำธุรกิจ

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

