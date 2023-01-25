Rosario Ochoa 獲任命為 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 旗下 Nikkiso ACD 的總經理

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加州特曼庫拉, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，欣然宣佈 Rosario Ochoa 已於 2023 年 1 月 16 日加入集團並出任 Nikkiso ACD 的總經理。



Rosie 在生產、精益製造、持續工程、新產品開發、環境健康與安全以及 ISO 9001、AS9100、ISO/TS1949 等品質合規標準方面擁有超過 15 年的經驗。她持有墨西哥 Mexicali Institute of Technology 的電子工程理學學士學位，亦是 AQS Management Systems, Inc. 認證的 ISO 9001:2008 主導稽核員，在製造業運作、質素與六式碼、工程、卓越組織以及文化轉型方面具備深厚背景。

Nikkiso ACD 以加州聖塔安娜為基地，與位於拉斯維加斯的 Nikkiso Cryo 同樣屬於集團的低溫泵單位。作為總經理，Rosie 將協助低溫泵單位乃至整個機構達致卓越營運，帶領不同職能的團隊提升業務的速度與效率，並將向 Nikkiso ACD 的執行董事 Jim Estes 匯報。

「Rosie 將廣泛的技能與經驗帶到這個職位，我有信心 ACD 在她帶領下將繼續蒸蒸日上，迎合客戶對低溫泵最佳品質和可靠性的需求。」Nikkiso ACD 的執行董事 Jim Estes 表示：「Rosie 的角色進一步鞏固我們的使命，透過集團在全球各地的公司提供創新設備、技術與服務，助客戶大展拳腳。」

Rosie 亦是全球最大 CEO 培訓與商界領袖同儕諮詢組織 Vistage 的會員。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（現為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司製造與維護工程低溫氣體處理設備（泵、透平膨脹機、熱交換器等）以及用於工業氣體、液化天然氣 (LNG)、液化氫 (LH2) 廢熱回收有機朗肯循環的工藝裝置。Cryogenic Industries 成立於 50 多年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，亦是一個由大約 20 個營運實體組成的共同控制集團。

更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com