Multicloud-Entwicklung, strategische Datenpraktiken und Kommodifizierung von KI gehören laut Rackspace Technology zu den wichtigsten Trends im Jahr 2023

SAN ANTONIO, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während Unternehmen in ein ungewisses Jahr 2023 blicken, prognostiziert Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung von Cloud-Strategien, die Einführung ausgefeilterer Datenverwaltungsmodelle und die Kommodifizierung von künstlicher Intelligenz (KI) zu den wichtigsten Trends gehören werden, die die IT-Aktivitäten der Unternehmen bestimmen.



„Wir leben in einer Multicloud-Welt, aber die Vorstellung, dass Unternehmen alles aus den lokalen Rechenzentren in die Cloud verlagern müssen, ist überholt und unrealistisch“, so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. „Angesichts der wirtschaftlichen Ungewissheit, mit der die Unternehmen zu Beginn des neuen Jahres konfrontiert sind, sehen wir einen stärkeren Fokus auf Cloud-Transformationsprojekte, die die Effizienz steigern und die größte kurzfristige Investitionsrendite liefern können. Bei der Cloud geht es um weit mehr als nur darum, wo Ihre Daten gespeichert sind – Unternehmen sehen darin eine Chance, die Softwareseite des Unternehmens neu zu gestalten und Innovationen zu beschleunigen.“

Laut der jüngsten Umfrage von Rackspace Technology unter globalen IT-Führungskräften, Managing IT in Challenging Economic Times (IT-Management in wirtschaftlich schwierigen Zeiten), wächst das Wissen von Unternehmen rund um die Cloud zunehmend und sie analysieren ihre Cloud-Nutzung. Da die Ausgaben für die Cloud einen immer größeren Anteil an den gesamten IT-Ausgaben ausmachen, ist die intelligente Auswahl der besten Strategie und des besten Standorts für jede Anwendung entscheidend.

„Unternehmen haben ihre Lehren aus dem gezogen, was wir als Welle 1 der Cloud-Transformation bezeichnen würden, haben ihre Ansätze angepasst und treiben nun als nächste Welle strategisches Multicloud voran“, fügt Ben Blanquera, VP, Evangelist und Senior Architect bei Rackspace Technology, hinzu.

Strategisches Datenmanagement im Jahr 2023

Um im Jahr 2023 erfolgreich zu sein, empfiehlt Rackspace Technology außerdem, dass Chief Data Officers anfangen sollten, über die Entwicklung eines Daten-„Playbooks“ nachzudenken, das sich auf umsichtige, sichere Datenverwaltungsstrategien und Best Practices konzentriert und gleichzeitig Analysen und Transformationsprozesse zur Förderung des Wachstums einsetzt. Datenexperten müssen mit ihrer Datenstrategie sowohl in die Offensive als auch in die Defensive gehen und ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Mäßigung herstellen.

„Ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus einer soliden Datenstrategie und einer starken Datenmanagementfunktion besteht darin, sich auf Strategien zu stützen, die entweder als wachstumsorientiert oder als risikomindernd angesehen werden können“, so Blanquera. „CDOs müssen sich auf die Einführung von Best Practices für Daten konzentrieren und gleichzeitig Analysen einsetzen, um die Transformationsprozesse voranzutreiben, die das Wachstum fördern. Einfach ausgedrückt: Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Daten zuverlässig sind und dass sie verwertbare Daten erfassen können.“

Ausfallsicherheit der Infrastruktur und Plattformentwicklung

Das Jahr 2023 wird für Unternehmen auch eine Zeit sein, in der sie sich auf die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit geschäftskritischer Initiativen konzentrieren, indem sie in Hinblick auf Stabilität, Skalierbarkeit, Sicherheit oder Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit von Implementierungen modernisieren. „Investitionen in die Ausfallsicherheit“, so Justin Kuss, Cloud Architect, Developer und Evangelist bei Rackspace Technology, „können sich auf Jahre hinaus auszahlen.“

Kuss prognostiziert außerdem, dass die Plattformentwicklung bis Ende 2023 „DevOps“ überholen wird. „Die Unternehmen werden sich auf die Plattformentwicklung stürzen, um die Effizienz ihrer Mitarbeiter in diesem Bereich zu steigern“, fügte er hinzu. „Plattformteams werden Automatisierung und Abstraktion nutzen, um Unternehmen bei der Einführung neuer Technologien und der Kodifizierung von Unternehmensrichtlinien und -praktiken zu unterstützen.“

Kommodifizierung von KI

Im Jahr 2023 schließlich wird der Einsatz von KI in allen Geschäftsbereichen weiter zunehmen.

„KI hat sich in den letzten zehn Jahren immer weiter verfeinert und steht nun kurz davor, in unserem täglichen Leben allgegenwärtig zu werden, wie die allgemeine Akzeptanz von ChatGPT zeigt“, so Nirmal Ranganathan, Chief Architect, Data & AI, bei Rackspace Technology. „Immer mehr Produkte und Lösungen werden die KI-gestützte Entscheidungsunterstützung als integralen Bestandteil in ihr Angebot aufnehmen und damit den Weg für die Kommodifizierung von KI ebnen.“

