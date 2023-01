Matthias Gillner wird an der kommenden Generalversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrats von Tecan vorgeschlagen

English German

Männedorf, Schweiz, 25. Januar, 2023 - Tecan Group Ltd. (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat an der nächsten ordentlichen Generalversammlung am 18. April 2023 die Wahl von Matthias Gillner als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats vorschlagen wird. Heinrich Fischer, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitglied des Verwaltungsrats seit 2007, wird sich nicht zur Wiederwahl stellen.

Dr. Lukas Braunschweiler, Präsident des Verwaltungsrats, kommentiert: «Heinrich Fischer wird sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Ich danke ihm an dieser Stelle, auch im Namen des gesamten Verwaltungsrats, ganz herzlich für seine langjährige Tätigkeit als Vizepräsident und seinen wertvollen Beitrag zur ausserordentlich positiven Entwicklung von Tecan. Diese Entwicklung wäre ohne Heinrich Fischers Beitrag und Beratung so nicht möglich gewesen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Matthias Gillner einen sehr erfolgreichen Manager als Nachfolger vorschlagen können. Matthias Gillner bringt ein breites Erfahrungsspektrum mit, das für die zukünftige Entwicklung von Tecan von grosser Bedeutung ist. Als ehemaliger CFO und ausgewiesener Finanzexperte soll er auch Mitglied des Audit Committee werden.»

Matthias Gillner ist seit dem Jahr 2000 für die Hilti Group, Liechtenstein, tätig und war von 2011 bis zu seinem Ausscheiden im Dezember 2022 Mitglied der Konzernleitung. Im Januar 2023 trat er in den Verwaltungsrat der Hilti Group ein und wurde zudem Treuhänder des Martin Hilti Family Trust und Stiftungsratspräsident der Hilti Foundation. Nach Stationen in der Unternehmensentwicklung, im Personalwesen und in verschiedenen Positionen in den Business Units verantwortete er zunächst die Bereiche Elektrogeräte und Zubehör sowie die Konzernforschung. Ab 2014 leitete er die Bereiche Emerging Markets sowie das globale Energie- und Industriegeschäft. Von 2017 bis 2022 war er für die Bereiche Finanzen, Steuern, Human Resources, IT, Corporate Development sowie das globale Energie- und Industriegeschäft zuständig. Matthias Gillner begann seine Karriere als Berater bei The Boston Consulting Group in München, Deutschland (1993-2000). Er hat einen Master-Abschluss der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland, in Chemieingenieurwesen und erwarb einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft am INSEAD in Fontainebleau, Frankreich.

Der Verwaltungsrat wird auch die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Dr. Lukas Braunschweiler, Myra Eskes, Dr. Oliver Fetzer, Dr. Karen Huebscher, Dr. Christa Kreuzburg und Dr. Daniel R. Marshak für eine weitere einjährige Amtszeit vorschlagen.

