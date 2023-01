English French

SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE DE SON ANNEE FISCALE 2022-2023

Le chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2022-2023 atteint 274 M€, en hausse de 32% en données publiées et de 25% à périmètre et taux de change constants par rapport au 3 ème trimestre 2021-2022

Forte croissance enregistrée par les divisions Automobile & Industrie et Appareils intelligents, croissance soutenue en Communications mobiles

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2022-2023 s’élève à 745 M€, en hausse de 20% à taux de change constants par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice 2021-2022

Confirmation des objectifs pour l’exercice 2022-2023 : chiffre d’affaires attendu en hausse d’environ 20% à périmètre et taux de change constants, et marge1 d’EBITDA2 attendue autour de 36%

Bernin (Grenoble), France, le 25 janvier 2023 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour un chiffre d’affaires consolidé de 274 millions d’euros pour le 3ème trimestre de l’exercice 2022-2023 (clos le 31 décembre 2022), en hausse de 32% en données publiées par rapport au chiffre d’affaires de 208 millions d’euros réalisé au 3ème trimestre 2021-2022. Cette hausse résulte d’une croissance de 25% à périmètre et taux de change constants conjuguée à un effet de change positif de 7%3.

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : « Grâce à un nouveau trimestre solide, nous sommes en ligne pour atteindre notre objectif de 20% de croissance organique sur l’ensemble de notre année fiscale se terminant en mars 2023. Dans les communications mobiles, nous continuons de bénéficier de l’augmentation en contenu RF dans les nouvelles générations de smartphones 5G ainsi que des contrats long terme passés avec nos clients. Nous sommes par ailleurs très satisfaits de l’adoption de la technologie FD-SOI dans nos trois marchés finaux, particulièrement dans l’automobile et les objets intelligents. Enfin, nous sommes confiants dans les perspectives de notre technologie SmartSiC™, comme en témoigne le nouvel accord de coopération que nous avons signé le mois dernier avec STMicroelectronics. »

Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2022-2023 (données non auditées)

T3 2021-22 T3 2022-23 T3 2022-23/T3 2021-22 (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et taux de change constants Communications mobiles 146 170 +17% +11% Automobile & Industrie 19 37 +96% +84% Appareils intelligents 43 67 +57% +50% Chiffre d’affaires total 208 274 +32% +25%

Au 3ème trimestre 2022-2023, Soitec a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 25% à périmètre et taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2021-2022. Cette performance résulte d’une croissance soutenue en Communications mobiles et d’une forte progression des ventes à la fois en Automobile & Industrie et en Appareils intelligents.

Communications mobiles

La croissance en Communications mobiles continue d’être portée par l’adoption des smartphones 5G et de la WiFi6, ainsi que par le déploiement des infrastructures 5G.

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 170 millions d’euros au 3ème trimestre 2022-2023, en hausse de 11% à périmètre et taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2021-2022. Cette croissance reflète à la fois une hausse des volumes et un effet mix/prix positif.

Les ventes de plaques RF-SOI continuent d’être portées par l’augmentation significative du contenu RF (radiofréquence) dans chaque smartphone 5G par rapport aux smartphones 4G. Les ventes de plaques RF-SOI ont également bénéficié d’une plus forte pénétration des téléphones mobiles haut de gamme. Malgré l'augmentation du niveau des stocks chez certains clients au cours du 3ème trimestre 2022-2023, Soitec a enregistré une nouvelle hausse de ses ventes de substrats RF-SOI à la fois en 200 mm et en 300 mm.

En outre, la technologie FD-SOI poursuit sa lancée dans les modules frontaux.

Les substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) dédiés aux filtres RF pour les smartphones 5G, sont toujours en phase d’adoption, Soitec continuant de travailler avec plusieurs clients sur la qualification de différentes architectures de conception, un processus qui devrait encore durer pendant quelques trimestres.

Automobile & Industrie

La demande de l’industrie automobile continue d’être soutenue par l’augmentation du volume de semiconducteurs embarqué dans les nouveaux véhicules. Les semiconducteurs sont de plus en plus utilisés pour les besoins en multimédia et info-divertissement, pour les fonctions liées à la sécurité, pour la conduite autonome ou assistée, ainsi que pour l’équipement des véhicules en moteurs électriques ou hybrides.

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 37 millions d’euros au 3ème trimestre 2022-2023, en hausse de 84% à périmètre et taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2021-2022. Cette croissance résulte essentiellement d’une forte augmentation des volumes.

Au cours du 3ème trimestre 2022-2023, la croissance du chiffre d’affaires de la division Automobile

& Industrie a été principalement tirée par les ventes de substrats FD-SOI dédiés aux applications automobiles. Les ventes de plaques Power-SOI ont également enregistré un niveau de croissance soutenu.

Appareils intelligents

La demande du marché des appareils intelligents est portée par un besoin en capteurs plus complexes, des fonctionnalités de connectivité supérieures et plus d’intelligence embarquée dans les objets connectés, ce qui se traduit par des puces dotées d’intelligence artificielle à la fois plus puissantes et plus efficaces.

Le chiffre d’affaires de la division Appareils intelligents a atteint 67 millions d’euros au 3ème trimestre 2022-2023, en hausse de 50% à périmètre et taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2021-2022. Cette performance résulte principalement d’un effet mix/prix positif mais aussi d’une hausse des volumes.

La croissance des ventes de substrats FD-SOI confirme la demande structurelle pour les applications de edge computing, dans les biens de consommation comme dans le secteur industriel.

Les ventes de plaques de Photonics-SOI pour émetteurs/récepteurs de données ont enregistré une croissance robuste par rapport au 3ème trimestre 2021-2022, tandis que les ventes de substrats Imager-SOI pour applications basées sur de l’imagerie en 3D, sont restées à un niveau soutenu.

Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois 2022-2023 (données non auditées)

9m 2021-22 9m 2022-23 9m 2022-23 / 9m 2021-22 (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et taux de change constants Communications mobiles 423 510 +21% +13% Automobile & Industrie 52 94 +81% +68% Appareils intelligents 106 140 +33% +26% Chiffre d’affaires total 581 745 +28% +20%

Le chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’exercice 2022-2023 a atteint 745 millions d’euros, enregistrant une hausse de 28% en données publiées par rapport aux 581 millions d’euros réalisés au cours des 9 premiers mois 2021-2022. Cette progression du chiffre d’affaires se décompose en une croissance organique de 20% et un effet de change favorable de 8%3.

Perspectives 2022-2023 réitérées

Soitec continue d’anticiper pour l’exercice 2022-2023 un chiffre d’affaires en croissance d’environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge1 d’EBITDA2 autour de 36%.

Principaux événements du trimestre

STMicroelectronics et Soitec coopèrent dans la technologie de fabrication des substrats en carbure de silicium

Le 1er décembre 2022, STMicroelectronics et Soitec ont annoncé la prochaine étape de leur coopération relative aux substrats en carbure de silicium (SiC) avec la qualification par STMicroelectronics de la technologie de production de substrats en SiC de Soitec prévue au cours des prochains 18 mois. L’objectif de cette coopération est l’adoption par STMicroelectronics de la technologie SmartSiC™ de Soitec pour sa fabrication future de substrats en 200 mm destinés à la production de produits et de modules, avec une production en volume prévue à moyen terme. L’association des substrats SmartSiC™ de Soitec à la technologie de pointe et l’expertise de STMicroelectronics dans le carbure de silicium révolutionne la fabrication de circuits intégrés pour applications automobiles. Alors que l’industrie automobile traverse une phase de rupture majeure avec l’avènement des véhicules électriques, le passage des plaques de SiC de 150 en 200 mm apportera des avantages substantiels aux clients des secteurs de l’automobile et industriels qui accélèrent la transition vers l’électrification de leurs systèmes et de leurs produits.

Soitec lance la construction de l’extension de son usine à Singapour pour accroître sa capacité de production mondiale de substrats semi-conducteurs

Le 9 décembre 2022, Soitec a officiellement lancé la construction de l'extension de son usine de substrats au Wafer Fab Park de Pasir Ris, à Singapour. La cérémonie s'est déroulée en présence de Low Yen Ling, ministre d'État au commerce et à l'industrie de Singapour, et de Son Excellence, Minh-di Tang, ambassadrice de France à Singapour. L'extension de l'usine permettra à Soitec de doubler la capacité de production annuelle de son site de Pasir Ris, à Singapour, pour atteindre environ deux millions de substrats SOI (Silicium sur Isolant) en 300 mm. Cette augmentation de la capacité vient compléter les investissements réalisés sur son site principal en France et s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de Soitec qui vise à répondre à la demande mondiale croissante de substrats avancés. L'extension se traduira par l’addition de 45 000 mètres carrés d'espace et permettra de doubler les effectifs de Soitec à Singapour, pour atteindre plus de 600 personnes d'ici 2026.

La conférence téléphonique analystes et investisseurs dédiée au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022-2023 se tiendra en anglais jeudi 26 janvier à 8h00 du matin (heure de Paris).

Une retransmission en direct et une rediffusion de la conférence téléphonique seront accessibles à l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20230126_1

Agenda

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022-2023 sera publié le 26 avril 2023, après bourse.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 700 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : « Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes. »

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

Annexe

Chiffres d’affaires consolidés (3ème trimestre 2022-2023 non audité)

Chiffre d’affaires T1 2021-2022 T2 2021-2022 T3 2021-2022 T4 2021-2022 T1 2022-2023 T2 2022-2023 T3 2022-2023 9m 2021-2022 9m 2022-2023 (En milliers d’euros) Communications mobiles 135 121 142 282 145 709 200 031 152 105 188 503 169 838 423 112 510 446 Automobile & Industrie 15 917 17 212 18 815 22 461 23 160 33 785 36 947 51 944 93 892 Appareils intelligents 29 390 33 174 43 045 59 587 27 604 45 424 67 395 105 609 140 423 Total CA 180 427 192 668 207 569 282 079 202 869 267 712 274 180 580 665 744 761





Evolution T1 2022-2023 /

T1 2021-2022 T2 2022-2023 /

T2 2021-2022 T3 2022-2023 /

T3 2021-2022 9m 2022-2023 /

9m 2021-2022 (vs. même période de l’exercice précédent) % en données publiées % à périmètre et taux de change constants1 % en données publiées % à périmètre et taux de change constants1 % en données publiées % à périmètre et taux de change constants1 % en données publiées % à périmètre et taux de change constants1 Communications mobiles +12,6% +6,2% +32,5% +22,1% +16,6% +10,5% +20,6% +13,0% Automobile & Industrie +45,5% +36,7% +96,3% +79,7% +96,4% +84,5% +80,8% +68,2% Appareils intelligents -6,1% -10,9% +36,9% +27,9% +56,6% +50,3% +33,0% +26,1% Total CA +12,4% +6,1% +38,9% +28,3% +32,1% +25,5% +28,3% +20,3%

1 Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable :

Il n’y a pas d’effet de périmètre aux T1 2021-2022, T2 2021-2022 et T3 2021-2022

Aux T4 2021-2022, T1 2022-2023, T2 2022-2023 et T3 2022-2023, l’effet périmètre relatif à l’acquisition de NOVASiC, finalisée le 29 décembre 2021, n’a pas eu d’impact matériel sur le chiffre d’affaires de Soitec.

1 La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS, utilisée pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.

3 L’effet périmètre relatif à l’acquisition de NOVASiC, finalisée le 29 décembre 2021, n’a pas eu d’impact matériel sur le chiffre d’affaires de Soitec.

Pièce jointe