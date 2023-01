English French

Sword Group | Résultats du 4ème trimestre 2022

Performance supérieure au budget

Croissance Organique : + 29,5 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 13,2 %

(1) + 26,4 % à taux de change constant



RÉSULTATS



4ÈME TRIMESTRE 2022



Q4 (2) M€ 2022 2021 Chiffre d’affaires 72,3 59,7 EBITDA 9,6 9,0 Rentabilité 13,2 % 15,0 %

(2) chiffres non audités

Croissance organique à périmètre constant : + 29,5 %

Croissance organique à périmètre et taux de change constants : + 26,4 %

ANNÉE 2022

- Chiffre d’Affaires Consolidé : 272,3 M€

- Croissance Organique à périmètre constant : + 28,5 % (3)

- Rentabilité (marge d’EBITDA) : 12,9 %

(3) à périmètre et taux de change constants : + 26,3 %

ANALYSES

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2022 se monte à 72,3 M€ en termes consolidés.

Sur le trimestre, la marge d’EBITDA est de 13,2 %, soit supérieure à notre rentabilité cible de 12 %. La rentabilité 2021 de 15 % bénéficiait de la partie Software (Sword GRC), celle de la partie Services était de 12,3 %.

La croissance organique du trimestre est quant à elle de + 29,5 % et de + 26,4 % à taux de change constant.

L’intégralité de nos entités ont surperformé et nous profitons du positionnement sur des marchés en croissance, pour lesquels l’investissement dans le digital est crucial.

Sur l’année 2022, le chiffre d’affaires consolidé est de 272,3 M€, avec une marge d’EBITDA de 12,9 %. La croissance organique de l’année ressort à + 28,5 % à périmètre constant et à + 26,3 % à périmètre et taux de change constants.



Le chiffres d’affaires de 272,3 M€ intègre une partie du chiffre d’affaires de Sword GRC cédé en avril 2022, sans cette activité le chiffre d’affaires est de 265,7 M€.



Ce chiffre représente le point de référence pour l’année 2023.



La position cash nette, hors normes IFRS, se monte à 38,7 M€ au 31/12/2022.



Toutefois il faut considérer le paiement différé de la vente de Sword GRC de 11,3 M€, dont l’encaissement a été décalé au 04/01/2023.



La position cash nette, hors normes IFRS, de début d’année est donc de 50 M€.



PERSPECTIVES 2023



Le Groupe continuera une politique de croissance organique ambitieuse mais soucieuse de conserver une rentabilité stable.



Le budget 2023 prévoit donc une croissance organique de 15 %.



Ce taux de croissance prend en considération :



- L’ objectif de consolider les positions du Groupe après cette année de croissance exceptionnelle,



- Les risques économiques et géopolitiques de l’année 2023.



En parallèle, le Groupe s’efforcera :



- De cibler des acquisitions de petite taille si celles-ci apportent un positionnement complémentaire,



- D’identifier des projets susceptibles de booster la croissance 2023 et surtout les croissances 2024 et 2025.



A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 700+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.



