GUERBET : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité



Villepinte, le 25 janvier 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GUERBET à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :







22 003 titres GUERBET

95 488 €





Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :



A l’achat, 73 588 titres, pour un montant de 1 381 612 € (733 transactions).

A la vente, 67 914 titres, pour un montant de 1 283 710 € (608 transactions).



Il est rappelé que :



Au 01/04/2022, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

600 000 €









