Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso anuncia nuevas instalaciones de ventas y servicios en Catar

TEMECULA, California, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group), (“Grupo”), parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece de anunciar una nueva expansión de sus capacidades de ventas y servicios para el mercado de Medio Oriente.



Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC estará localizado en el Business Innovation Park en Ras Bufontas, Catar.





La misión del nuevo centro de servicio es apoyar a sus clientes locales y regionales para todos los proyectos y servicios relacionados con bombas criogénicas, turboexpansores y equipos para gas natural licuado, etileno, amoníaco, hidrocarburos líquidos y gases industriales.

Además, Nikkiso apoyará las iniciativas de los negocios regionales sobre eficacia energética, recuperación de calor residual y sostenibilidad, ofreciendo soluciones completas integradas, como el ciclo orgánico de Rankine para recuperación de calor residual, licuefacción y abastecimiento de combustible de hidrógeno y almacenamiento de energía criogénica.

"Con esta instalación, Nikkiso CE&IG podrá responder con mayor rapidez a las necesidades de nuestros clientes, brindando servicio y soluciones individuales y apoyando aún más a nuestros clientes con nuestra presencia local", según Emile Bado, vicepresidente ejecutivo de ventas y desarrollo de negocios del Grupo.

Esta expansión representa su compromiso y apoyo a sus clientes en Catar y el mercado de Medio Oriente.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c5d6ba2-8512-4d88-9225-ac887d1d4e7d/es