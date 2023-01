Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Fasilitas Penjualan dan Layanan Baru di Qatar

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”), bagian dari grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan ekspansi kapabilitas penjualan dan servis mereka lainnya untuk pasar Timur Tengah.



Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC akan berlokasi di Business Innovation Park di Ras Bufontas, Qatar.





Misi dari pusat layanan baru ini adalah mendukung pelanggan lokal dan regional mereka untuk semua proyek dan layanan yang terkait dengan Pompa Kriogenik, turbin ekspansi, dan perlengkapan untuk Gas Alam Cair, Etilena, Amonia, Cairan Gas Hidrokarbon, dan Gas Industri.

Selain itu, Nikkiso juga akan mendukung prakarsa para pemain regional tentang efisiensi energi, pemulihan panas limbah, dan keberlanjutan, dengan menyediakan solusi lengkap terintegrasi, seperti Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah, likuefaksi serta pengisian bahan bakar Hidrogen, dan Penyimpanan Energi Kriogenik.

“Dengan fasilitas ini, Nikkiso CE&IG akan dapat merespons lebih cepat kebutuhan pelanggan kami dengan cara memberikan layanan dan solusi tersendiri serta kemudian mendukung pelanggan dengan kehadiran kami di lokasi,” tutur Emile Bado, Executive Vice President, Sales & Business Development dari Grup.

Ekspansi ini mewakili komitmen dan dukungan mereka kepada pelanggan di Qatar dan pasar Timur Tengah.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan memberikan layanan servis peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pengolahan untuk Gas Industri, Gas Alam Cair (LNG), Likuefaksi Hidrogen (LH2), dan Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan 20 entitas yang beroperasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .

KONTAK MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

Foto yang disertakan pada pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c5d6ba2-8512-4d88-9225-ac887d1d4e7d/id