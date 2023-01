กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ประกาศศูนย์การขายและการให้บริการแห่งใหม่ในกาตาร์

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่จะประกาศถึงการขยายความสามารถในการขายและการบริการอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ได้ขยายความสามารถดังกล่าวให้กับตลาดตะวันออกกลาง



Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC จะตั้งอยู่ใน Business Innovation Park ในราส บูฟอนตัส ประเทศกาตาร์

ภารกิจของศูนย์บริการแห่งใหม่นี้คือการสนับสนุนลูกค้าในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในเรื่องโครงการและบริการต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปั๊มไครโอเจนิก เทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์ และอุปกรณ์สำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว เอทิลีน แอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นในรูปของก๊าซที่ความดันบรรยากาศและเป็นของเหลวภายใต้ความดันที่สูงขึ้น (Hydrocarbon Gas Liquids) และก๊าซอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ Nikkiso จะสนับสนุนความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนร่วมระดับภูมิภาคในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และความยั่งยืน โดยการจัดหาโซลูชันครบวงจรแบบบูรณาการ เช่น วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลวและการจัดหาเชื้อเพลิง (Hydrogen Liquefaction and Fueling) และการเก็บพลังงานด้วยความเย็นยิ่งยวด (Cryogenic Energy Storage)

“ศูนย์นี้จะทำให้ Nikkiso CE&IG สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้บริการและโซลูชันเฉพาะบุคคล และสนับสนุนลูกค้าของเราเพิ่มเติมด้วยตัวตนในท้องถิ่นของเรา” Emile Bado รองประธานบริหารฝ่ายขายและการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทกล่าว

การขยายตัวนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและการสนับสนุนลูกค้าในกาตาร์และตลาดตะวันออกกลาง

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction หรือ LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction หรือ LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD Nikkiso Cryo Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c5d6ba2-8512-4d88-9225-ac887d1d4e7d/th