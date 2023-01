Le hub de séquençage de Dante Genomics à Dubaï reçoit l'accréditation de laboratoire médical ISO 15189 pour apporter le séquençage clinique du génome entier à un milliard de patients de plus

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, 25 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui que son laboratoire à Dubaï, qui joue le rôle de hub mondial pour l'hémisphère Est, a reçu l'accréditation de laboratoire médical ISO 15189 pour apporter le séquençage clinique du génome entier aux hôpitaux et médecins du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique.



L'ISO 15189 certifie le système de gestion de la qualité des laboratoires médicaux et constitue souvent une exigence pour fournir des services ou des tests de séquençage clinique à l'industrie biopharmaceutique.

« Dante est une société mondiale qui compte maintenant plus de six ans d'expérience dans l'offre de séquençages du génome entier à travers le monde », a déclaré Andrea Riposati, co-fondateur et PDG de Dante Genomics. « Nous avons investi dans les ÉAU pour étendre notre portée géographique et offrir des solutions personnalisées de séquençage du génome entier à un milliard d'individus de plus. »

Dante Genomics a reçu l'accréditation ISO 13485 concernant les dispositifs médicaux pour son logiciel d'interprétation Extensa en 2020, et l'a renouvelée en 2021, puis une nouvelle fois en 2022. Cette nouvelle accréditation ISO 15189 atteste de l'investissement continuel de la Société dans la qualité.

Dante Genomics a développé une approche hybride au moyen de laboratoires de séquençage locaux situés à des emplacements stratégiques, auxquels s'ajoutent des laboratoires partenaires dans plusieurs autres pays afin d'offrir sur toute la planète un séquençage du génome entier à l'échelle, dans plus de 97 pays.

Les analyses et interprétations de la Société tirent parti de sa plateforme Dante exclusive pour fournir des rapports cliniquement pertinents aux conclusions exploitables, afin que les médecins puissent aider leurs patients à prendre des décisions de soins de santé éclairées qui impactent leur vie.

