L'hub di sequenziamento di Dante Genomics a Dubai riceve l'accreditamento di laboratorio medico ai sensi della norma ISO 15189 per aumentare il numero di pazienti sottoposti a sequenziamento clinico dell'intero genoma fino a raggiungere il miliardo successivo a quello attuale

NEW YORK, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, leader mondiale nella genomica e nella medicina di precisione, ha annunciato in data odierna che il suo laboratorio di Dubai, che funge da hub globale per l'emisfero orientale, ha ricevuto l'accreditamento di laboratorio medico ai sensi della norma ISO 15189 per diffondere il sequenziamento clinico dell'intero genoma tra gli ospedali e i medici del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa.



La norma ISO 15189 certifica il sistema di gestione della qualità dei laboratori medici ed è spesso un requisito per fornire test di sequenziamento clinico o servizi di sequenziamento all'industria biofarmaceutica.

“Con oltre sei anni di esperienza nella fornitura di sequenziamento dell'intero genoma in tutto il mondo, Dante è ora un'azienda globale,” ha dichiarato Andrea Riposati, co-fondatore e amministratore delegato di Dante Genomics. “Abbiamo investito negli Emirati Arabi Uniti per espandere il nostro raggio d'azione in altre aree geografiche e fornire soluzioni personalizzate di sequenziamento dell'intero genoma a un maggior numero di persone, fino a raggiungere il miliardo successivo a quello attuale”.

Dante Genomics ha conseguito la certificazione ISO 13485 per i dispositivi medici per il suo software di interpretazione Extensa nel 2020, rinnovandola nel 2021 e nuovamente nel 2022. La nuova certificazione ISO 15189 testimonia il costante investimento dell'azienda nella qualità.

Dante Genomics ha sviluppato un approccio ibrido basato su laboratori di sequenziamento locali in luoghi strategici con l'aggiunta di laboratori in partnership in diversi altri Paesi per fornire il sequenziamento dell'intero genoma a livello globale, su larga scala, in più di 97 Paesi.

L'analisi e l'interpretazione dell'azienda sfruttano la piattaforma proprietaria Dante per fornire referti clinicamente rilevanti con informazioni utilizzabili a livello pratico, in modo che i medici possano aiutare i loro pazienti a prendere decisioni informate sull'assistenza sanitaria che hanno un impatto sulla loro vita.

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è un’azienda di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento dell'intero genoma e sull’intelligenza artificiale. L'azienda utilizza la sua piattaforma per offrire migliori risultati ai pazienti, prevenzione, diagnostica avanzata e medicina personalizzata. Tra le risorse dell'azienda vi è uno dei più grandi database di genomi privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per sfruttare il potere dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

