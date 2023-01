English French

Paris, le 26 janvier 2023, 7h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet et Électricité de Strasbourg s’engagent dans un projet de valorisation durable du lithium alsacien

Eramet et Électricité de Strasbourg (ÉS) annoncent leur coopération en signant un protocole d’accord exclusif en vue d’étudier conjointement le développement d’une production de lithium en Alsace à partir de saumures géothermales. La production envisagée serait d’environ 10 000 tonnes de carbonate de lithium par an et pourrait commencer d’ici la fin de la décennie.

Eramet et ÉS coopèrent depuis plusieurs années. Dans le cadre du projet de recherche européen EUGeLi engagé en 2020, les deux partenaires ont notamment réalisé des expérimentations dans les puits géothermaux exploités par ÉS sur ses deux centrales géothermiques en exploitation, à Soultz-sous-Forêts et Rittershoffen, dans le Nord de l’Alsace. Le procédé innovant d’extraction directe du lithium d’Eramet a prouvé son efficacité - une première mondiale - à partir d’une source géothermale alsacienne, et permet d’envisager une production locale et durable avec des rendements et une efficacité élevés.

Eramet, groupe minier et métallurgique français, et Électricité de Strasbourg (ÉS), énergéticien alsacien et producteur d’énergie renouvelable locale, approfondissent leur coopération à travers un protocole d’accord (Memorandum of understanding) pour exploiter, à terme, une capacité d’extraction, de raffinage et de production de lithium géothermal.

Dans le cadre de ce partenariat, ÉS apportera sa connaissance de la géologie du territoire nord-alsacien et de son sous-sol, son expertise en matière de production durable d’énergie géothermale haute température, son savoir-faire en matière de commercialisation d’électricité et de chaleur et son ancrage historique en Alsace.



Eramet apportera son procédé unique et innovant d’extraction directe du lithium développé pour son projet argentin de Centenario, ainsi que son savoir-faire en matière d’extraction, de raffinage, de production et de commercialisation du lithium, un métal critique pour la transition énergétique et la fabrication de batteries électriques.

Eramet et ÉS envisagent une production annuelle d’environ 10 000 tonnes de carbonate de lithium. Cette production 100 % française correspond aux besoins d’environ 250 000 batteries de véhicules électriques par an. Elle pourrait démarrer avant la fin de la décennie si les partenaires prennent la Décision Finale d’Investissement qui interviendrait à un horizon de 4 ans.

Ce projet permettrait également de produire de l'énergie géothermique décarbonée et contribuerait au développement économique et à la transition énergétique du territoire alsacien.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d’Eramet, a déclaré : « Ce projet innovant et durable s’inscrit parfaitement dans la stratégie de notre Groupe qui vise à produire de manière responsable les métaux nécessaires à la transition énergétique et renforce la souveraineté française et européenne pour l’approvisionnement en lithium, critique dans la chaine de valeur batterie. Nous nous réjouissons de pouvoir nous appuyer sur ÉS, un partenaire de confiance dont le savoir-faire est reconnu. »

Cédric Lewandowski, Président du Conseil d’Administration d’Électricité de Strasbourg, a déclaré : « La valorisation durable du lithium contenu dans les eaux géothermales issues du sous-sol alsacien est un axe de développement de premier plan pour une production durable de batteries et une opportunité stratégique pour la France. Par ailleurs, la géothermie haute température en Alsace participe à l’accélération de la production d’énergies renouvelables locales.

Dans le domaine des énergies renouvelables comme pour l’ensemble de ses activités, ÉS développe ce projet en énergéticien responsable. Eramet est un partenaire expérimenté, mondialement reconnu pour son savoir-faire, qui partage nos valeurs et reconnait notre ambition pour l’Alsace. Nos actions seront menées en concertation avec l’ensemble des parties prenantes du territoire alsacien afin d’assurer un futur énergétique responsable pour le territoire et ses habitants ».

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www . eramet .com

À PROPOS D’ELECTRICITÉ DE STRASBOURG

Électricité de Strasbourg (ÉS) développe ses activités pour offrir à l’Alsace un futur énergétique décarboné. Avec sa production d’énergie renouvelable locale, la fourniture d’énergie intégrant une part croissante d’énergie renouvelable et la recherche de performance énergétique des installations pour ses clients, ÉS contribue à faire de l’Alsace un territoire énergétique d’avenir. ÉS conseille et accompagne ses clients en proposant une approche énergétique innovante pour répondre aux enjeux de la transition énergétique du territoire. ÉS a inscrit durablement la responsabilité et la confiance au cœur de sa relation avec ses clients et partenaires, et du territoire alsacien.

www.es.fr

