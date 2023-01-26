FourKites 推出 Data Connector，助力企业最大限度发挥供应链数据的力量

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芝加哥, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的供应链可视化公司FourKites 今日宣布推出 Data Connector，该产品可使客户直接在其现有商业情报工具中自动访问和利用 FourKites 数据。通过使供应链数据比以往任何时候都更容易访问，Data Connector 将帮助各组织的决策者获得有价值的见解，以减少流程中断，并加快决策制定。



实时供应链数据是了解业务健康状况和绩效的关键信息，其范围从客户满意度到运营商绩效。其他数据集成方法仅解锁公司供应链数据的一小部分，并且需要耗时的集成过程，而Data Connector与其不同的是，可使分析师将来自 FourKites 的数百个数据点直接整合到他们选择的自定义分析平台中。

3M 战略项目物流经理 Kaitlyn DeSpiegler 表示：“Data Connector 使我们公司能够将额外的数据点集成到内部报告中，以实现更好的可追溯性。”“因为它与延迟和交接有关，这反过来帮助我们了解自己的出口流程。数据输入至更大的端到端视图，我们的进出口团队可使用该视图跟踪经由 3PL 仓库和出口国的货物处理流程。该团队已见识到能够将所有跟踪数据集成到一份报告中的高效。”

Data Connector 专为希望以最大灵活度进行自定义分析的数据分析师而设计，可使客户在几分钟内开始构建自定义面板——无需执行或大量的开发人员资源。也消除了手动数据上传或复杂工作流程的需求，从而将 FourKites 数据集成至客户的商业情报堆栈中。

“企业领导者意识到，值得信赖的高质量供应链数据远不止卡车和火车；它与企业的各角落都息息相关。” FourKites 的首席产品官 Priya Rajagopalan 说：“整个组织中的数据越容易访问，则越能优化运营。” “我们致力于确保我们的客户能够最大限度利用其技术供应商的整个生态系统（FourKites 是其中的一个主要元素），以进行通告并加快其决策制定过程。”

包括 3M 在内的 FourKites 客户正在使用 Data Connector 来识别与其需求最相关的供应链数据，利用该信息获得更广泛的业务洞察能力并加快实现价值的时间。Data Connector 可供全球所有行业的 FourKites 客户使用。

关于 FourKites

领先的供应链可视化平台 FourKites®将可见性从运输扩展至堆场、仓库、商店等。FourKites 每天跟踪超过 300 万次通过公路、铁路、海运、空运、包裹和最后一英里送货开展的货运，涵盖 200 多个国家和地区，结合实时数据和强大的机器学习，帮助公司实现端到端供应链的数字化。超过 1,200 个世界上最知名品牌（包括前 10 大快速消费品公司中的 9 个和前 20 大食品和饮料公司中的 18 个）信任 FourKites ，以转变自身业务并创建更灵敏、高效和可持续的供应链。请访问 https://www.fourkites.com/了解更多信息。

媒体联系人

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing for FourKites

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

本公告随附的信息图可在以下网址中查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc0f2d8d-d0a8-4310-854e-4fc3da7a03b6